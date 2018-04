DJ Avicii é encontrado morto aos 28 anos

O DJ sueco e produtor de discos Avicii, conhecido por sua música eletrônica, foi encontrado morto nesta sexta-feira (20) em Mascate, Omã, disse sua assessoria de imprensa. Avicii, cujo nome verdadeiro é Tim Bergling, tinha 28 anos.

“É com profundo pesar que anunciamos a perda de Tim Bergling, também conhecido como Avicii. Ele foi encontrado morto em Muscat, Omã na tarde de sexta-feira, 20 de abril”, disse a assessora Diana Baron em comunicado.

“A família está arrasada e pedimos a todos que por favor respeitem sua necessidade de privacidade neste momento difícil”, acrescentou o comunicado.

Causas

Nenhuma causa de morte foi dada e Baron disse que nenhuma declaração adicional seria divulgada. Avicii anunciou em 2016 que iria se aposentar das turnês. Ele posteriormente disse à revista Billboard que havia tomado a decisão por razões de saúde.

“O ambiente não era para mim. Não eram os shows e não era a música. Sempre foram as outras coisas no entorno que nunca foram naturais para mim”, disse ele à revista.

“Sou uma pessoa mais introvertida no geral. Sempre foi muito difícil para mim. Eu recebia muita energia negativa, acho”, acrescentou à época.

No entanto, ele não parou de fazer música, e lançou um álbum com seis faixas em agosto de 2017.

Trabalho

Em 2013, Avicii lançou seu trabalho de estreia, “True”, com uma das músicas de maior sucesso no mundo daquele ano, “Wake me up”. Em 2015, lançou o álbum “Stories”. Entre seus outros sucessos estão “Hey brother”, “I could be the one” e “Levels”.

O DJ ganhou diversos prêmios American Music Awards, Billboard e MTV Europe Music por seu trabalho.

Assim que a notícia foi divulgada, usuários do Twitter começaram a fazer homenagens ao músico:

avicii meu coração está com vc — Vinícius Rodrigues (@querovc1903) April 20, 2018

Tão jovem… O renomado DJ e produtor Avicii, foi encontrado morto nessa sexta-feira em Muscat, Omã.

Sueco de apenas 28 anos tinha problemas de saúde que vinha tratando por anos. 🙁 pic.twitter.com/xhsu359xu5 — Federico Devito (@federicodevito) April 20, 2018

Oh my goodness avicii rip 😔 — Claudia Villarreal (@Claudiaa81) April 20, 2018