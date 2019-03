Diversão mais cara: Netflix aumenta preços no Brasil

São Paulo — Nesta quinta-feira (14), a Netflix anunciou que os preços das assinaturas para os serviços de streaming irão aumentar. Os aumentos aplicados variam entre 10,05% e 21,10% e começarão a valer neste dia 14.

Confira os valores:

Básico (tela única, sem HD): de R$19,90 para R$21,90

Padrão (duas telas simultâneas e conteúdo HD): de R$27,90 para R$32,90

Premium (quatro telas simultâneas e Ultra HD): de R$37,90 para R$45,90

Nos Estados Unidos, os preços aumentaram em janeiro entre 13% e 18%. A assessoria informou que os preços subirão também no México. No restante da América Latina, os valores não sofrerão reajustes pelo motivo de as cobranças já serem feitas em dólar nestes países.

“Mudamos nossos preços de tempos em tempos para continuar investindo no melhor do entretenimento, além de melhorar a experiência da Netflix para nossos membros no Brasil”, afirmou a Netflix em nota à imprensa.