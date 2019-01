Disney prepara nova versão de “O Corcunda de Notre Dame”

Los Angeles (EUA), 16 jan (EFE).- A Disney, que nos últimos anos lançou novas versões de clássicos como “Mogli: O Menino Lobo” (2016) e “A Bela e a Fera” (2017), dará continuidade a esta estratégia de sucesso com o remake de “O Corcunda de Notre Dame”, de acordo com o portal “Deadline”.

Diferentemente do original, lançado em 1996, o filme agora será um musical com atores de carne e osso. A Disney chamou o roteirista e autor teatral David Henry Hwang para escrever o longa, que terá trilha sonora assinada por dois mestres da música para cinema: Alan Menken e Stephen Schwartz. Josh Gad é apontado como o protagonista, mas as fontes do “Deadline” não confirmaram esse rumor.

Baseado no romance do célebre escritor francês Victor Hugo, a animação “O Corcunda de Notre Dame” narra a história de Quasimodo, um sineiro que vive recluso na catedral de Paris com medo de ser rejeitado por conta de sua aparência. O longa-metragem arrecadou US$ 325 milhões no mundo todo e teve uma sequência em 2002 feita apenas para a televisão.

Ao longo deste ano, a Disney continuará apresentando novas versões de clássicos. Para março está prevista uma nova versão de “Dumbo”, com direção de Tim Burton e com Eva Green e Danny DeVito no elenco; em maio será lançado um novo “Aladdin”, com Guy Ritchie como diretor e Will Smith no elenco; e em julho chegará aos cinemas o “remake” de “O Rei Leão”, com direção de Jon Favreau. EFE