Disney lança primeiro teaser de “Frozen 2”

Los Angeles – A Disney lançou nesta quarta-feira o primeiro teaser de “Frozen 2”, um dos filmes mais esperados do ano, especialmente pelas crianças, que chegará às salas de cinema dos Estados Unidos em 22 de novembro e deve ser lançado no Brasil em janeiro de 2020.

No teaser divulgado, Elsa tenta pular grandes ondas com a ajuda do seu poder de transformar tudo em gelo, antes das cenas passarem para novos cenários e para o retorno de Anna, Olaf, Kristoff e da rena Sven.

O filme contará novamente com Jennifer Lee e Chris Buck na direção e com a dupla formada por Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez como autores das canções. Jennifer também assinará o roteiro da sequência ao lado de Allison Schroeder, conhecida por “Estrelas Além do Tempo”.

Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown estão em negociação com o estúdio para também entrarem para o elenco que já tem Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Jonathan Groff.

Em declarações à revista “Variety”, Jennifer disse que a história continuará girando em torno das irmãs Elsa e Anna, mas que as suas andanças agora as levarão para muito longe do reino de Arendelle.