Disney lança Frozen 2, uma sequência congelantemente épica

A rainha Elsa e a princesa Anna retornam seis anos após o sucesso “Frozen”, numa sequência que seus criadores prometem que será “ainda maior e épica”.

O primeiro filme — que conquistou milhões de fãs e quebrou recordes de bilheteria — é inspirado no livro de Hans Christian Andersen “A Rainha das Neves” e acompanha Anna em sua jornada para encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes gelados e difíceis de controlar, deixaram seu reino em um inverno eterno.

“Frozen 2”, cuja première é nesta quinta-feira em Los Angeles, explora as origens da família real e promete responder a algumas das perguntas dos fãs, como, por exemplo, a fonte da formidável magia de Elsa.

Depois de um prólogo ambientado no passado, em “Frozen 2” uma voz misteriosa persegue Elsa, já adulta, e a leva a deixar seu castelo e embarcar em uma nova e perigosa busca por uma floresta encantada distante.

O primeiro “Frozen” (2013) era até há pouco tempo o melhor filme de animação de todos os tempos, com bilheteria de 1,3 bilhão de dólares em todo o mundo, sendo superado esse ano pelo remake de “Rei Leão”.

Na versão em inglês, as personagens da sequência contam com as vozes de Kristen Bell e Idina Menzel, que cantaram a canção tema do filme, vencedora do Oscar.

Também participam Sterling K Brown (“This Is Us”) como um soldado perdido no bosque, e Evan Rachel Wood (“Westworld”) como a mãe das princesas, que aparece em cenas do passado.