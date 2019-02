Disney e Louboutin revelam os novos sapatos de Cinderela

Nova York – Os lendários sapatos de cristal da Cinderela se modernizaram e, a partir desta quinta-feira, levarão a famosa sola vermelha característica dos croquis do francês Christian Louboutin, associado a Walt Disney no projeto.

”Cinderela não é um personagem icônico apenas quando falamos de beleza, doçura e amor nos contos de fadas, mas também quando se trata de sapatos”, explicou o famoso designer de sapatos francês em comunicado divulgado em Nova York pelos estúdios Disney.

O francês combinou, em seus sapatos para Cinderela, além das conhecidas solas vermelhas, uma estrutura de renda bordada com cristais e dois pares de borboletas, um no peito do pé e o outro no alto de saltos altíssimos.

Para a Disney, que na primavera lançará uma nova edição do clássico conto infantil em blue ray, o estilista ”reuniu os mundos da fantasia e do design de sapatos em perfeita harmonia”.

”O personagem e sua história me sopraram o desenho, estava tudo nas páginas e nas palavras do conto”, explicou o Louboutin, para quem ”o sapatinho é a varinha mágica que evoca confiança, beleza e amor”.

O sapateiro de luxo acrescentou, segundo o comunicado da Disney, procura fazer as mulheres que usam suas criações ”sonharem”.

Os estúdios Disney divulgarão em breve o regulamento de um concurso com o qual 20 sortudas Cinderelas modernas ganharão um dos 20 pares de sapatos originais assinados pelo francês.