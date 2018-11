Disney comemora 90º aniversário de Mickey Mouse com mostra em Nova York

Nova York, 8 nov (EFE).- A Disney comemorou nesta quinta-feira (8) o 90º aniversário de sua maior estrela, o Mickey Mouse, com a inauguração oficial de uma exposição que presta homenagem ao impacto deste famoso personagem na cultura popular e que apresenta obras de mais de 20 renomados artistas de todo o mundo.

A mostra “Mickey: The True Original Exhibition” ficará em cartaz no Meatpacking District, em Nova York, até o dia 10 de fevereiro, e conta com obras de arte, fotos, interações criativas e artigos de promoção comercial.

Os quase 1.500 metros quadrados de exibição foram instalados em Nova York porque foi nesta mesma cidade que o camundongo mais famoso do mundo estreou no cinema, em 18 de novembro de 1928, com o curta-metragem “Mickey Mouse: Steamboat Willie”.

A mostra oferece a possibilidade de admirar obras de artistas destacados como Keith Haring, que em 1981 transformou Mickey em sua inspiração com o seu desenho “Untitled (Mickey Mouse)”.

A peça vem acompanhada de uma seleção de fotos instantâneas originais dos anos 80 do artista junto a outras peças famosas da estrela da Disney, feitas pelo fotógrafo Tseng Kwong Chi.

Os artistas americanos Daniel Arsham e Katherine Bernhardt também participam com suas obras na exposição, que se divide em 12 salas temáticas nas quais estão incluídas peças originais e históricas sobre Mickey.

Alguns dos momentos mais importantes do personagem são mostrados através de cenas em preto e branco de cortes de desenhos animados clássicos, uma reinterpretação do “aprendiz de bruxo”, da obra prima de Walt Disney, “Fantasia”, e uma recriação do set de “All New Mickey Mouse Club”, dos anos 90.

Os fãs do simpático camundongo também podem admirar a coleção dos arquivos da Disney com produtos icônicos inspirados nele ao longo das décadas, assim como o Oscar honorário entregue a Walt Disney em 1932 pela criação de Mickey Mouse.

A Disney anunciou em comunicado que já estão esgotadas as entradas para certas faixas de horário para o mês de novembro, e várias personalidades já compareceram ao evento de inauguração do espaço, como a atriz Sarah Jessica Parker, a modelo e atriz britânica Tail Lennox; o ator Jason Biggs e sua esposa, a também atriz Jenny Mollen; a editora de moda Zanna Roberts Rassi, que foi com o marido e duas filhas; e a modelo Marina Testino, sobrinha do fotógrafo de moda Mario Testino. EFE