Disney anuncia três novos filmes de Star Wars a partir de 2022

A Disney anunciou nesta terça-feira (7) que vai lançar três novos filmes da saga “Star Wars“, um a cada dois anos, a partir de 2022, alternando-se com quatro novas produções de “Avatar”.

“Com ‘Star Wars: Episódio IX’ pondo fim à saga original dos Skywalker, três novos filmes ainda sem título serão lançadas no final de semana anterior ao natal a cada dois anos começando em 2022”, informou o poderoso estúdio em comunicado.

O episódio IX, em inglês “Rise of Skywalker”, estreará em dezembro deste ano.

O estúdio Lucasfilm, propriedade da Disney, informou que desenvolve duas novas trilogias da épica guerra espacial: uma com os criadores de “Game of Thrones”, Danid Benioff e D.B. Weiss, que se distanciarão da trama principal da família Skywalker, e outra feita por Rian Johnson, diretor do episódio VIII.

O estúdio não especificou quem desenvolverá três filmes anunciados nesta terça.

Em setembro passado, o presidente da Disney, Bob Iger, reconheceu que havia sido um erro lançar filmes da franquia todo ano e disse que diminuiria essa frequência.

“Foi um poco rápido demais”, disse Iger em entrevista ao Hollywood Reporter. “Pode-se esperar uma desaceleração, mas isso não significa que deixaremos de fazer filmes”.

Avatar

No cronograma anunciado nesta terça-feira, a Disney intercalará as novas produções de “Star Wars” com quatro novos filmes de “Avatar”, do estúdio Fox, que adquiriu como parte da compra da maior parte dos ativos do grupo 21st Century Fox em 20 de março, por 71,3 bilhões de dólares.

“Avatar 2”, produzido, escrito e dirigido por James Cameron, seguirá o primeiro filme de 2009, uma metáfora sobre a forma em que a humanidade trata o planeta, e que mantém recorde do filme com maior bilheteria do mundo (2,78 bilhões de dólares).

A Disney informou que “Avatar 3” está previsto para 2023, a 4 para 2025 e a 5 para 2027.

O estúdio prevê para 2020 dois filme da lucrativa franquia Marvel, que arrecadou com seu filme mais recente “Avengers: Endgame” mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria mundial em menos de duas semanas.

Para 2019, a Disney e a Fox preveem 15 lançamentos, incluindo “Aladdin”, “Toy Story 4”, “O rei leão”, “Frozen 2” e o “Episodio IX”.