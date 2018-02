Disney anuncia parque temático do Star Wars

Miami – Os amantes de “Star Wars” poderão fazer uma imersão total no mundo da saga cinematográfica graças a dois parques e um hotel temático que a companhia Disney planeja construir, segundo informaram seus porta-vozes.

O anúncio desta e outras novidades foi feito no final de semana desde terras japonesas pelo presidente dos Parques e resorts Walt Disney, Bob Chapek, que compareceu à feira D23 Expo Japan 2018, segundo indica um comunicado de imprensa.

Os fãs poderão visitar em 2019 a nova “terra” da Disney dedicada ao “Star Wars” tanto na Disneylândia, na Califórnia, como no Hollywood Studios, na Flórida.

No segundo destino, a proposta é viver uma aventura da saga durante as 24 horas do dia se hospedando em um hotel que estará conectado com o parque “Star Wars: Galaxy’s Edge”.

Os hóspedes do hotel passarão a ser cidadãos da galáxia e poderão se vestir como tais. Como era de esperar, todos os quartos terão vista para o “espaço”, assegura o comunicado. data de inauguração prevista.

O nome do parque faz referência aos limites da galáxia já que a aventura acontece no remoto planeta Batuu.

No local, os visitantes deverão atuar em meio a uma batalha entre a Primeira Ordem e a Resistência a bordo de um destróier estelar e também poderão dirigir uma réplica em tamanho real do Millennium Falcon em uma missão secreta.

Uma frota em tamanho real do caça estelar X-wing e personagens como Chewie, BB8 e membros da Primeira Ordem interagirão com os visitantes do “Star War: Galaxy’s Edge”. EFE