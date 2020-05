Disney anuncia novo filme Star Wars e Taika Waititi vai dirigir

Após nove filmes (divididos em três trilogias), mais spin-offs como “Rogue One” e “Solo”, e séries como a animação “Guerra dos Clones” e “The Mandalorian”, a franquia “Star Wars” (Guerra nas Estrelas) ganhará mais um longa metragem.

A Disney, dona da Lucasfilm (produtora de George Lucas, criador da saga), anunciou hoje (4) um novo filme, exatamente no “Star Wars Day” (“May the Fourth”, trocadilho com “May the Force be with you”).

A direção ficará por conta do ator, roteirista e diretor Taika Waititi. Ele levou um Oscar em 2020 pelo roteiro adaptado de “Jojo Rabbit”, película que ele também dirigiu e estrelou (no papel de Adolf Hitler). Ele também vai escrever o roteiro, dividindo o trabalho com Krysty Wilson-Cairns (que escreveu o filme “1917”, de Sam Mendes).

Detalhes como sinopse da história ou datas de produção e lançamento não foram revelados, mas o filme não deve vir antes de 2022, provavelmente.

Waititi tem certa experiência com filmes de ficção-científica e que envolvem franquias, para o bem e para o mal. Para o mal: ele foi ator de “Lanterna Verde”, da DC, um dos piores filmes de super-heróis já feitos. Para o bem: ele dirigiu para o precioso Universo Cinemático da Marvel “Thor: Ragnarok”, terceiro filme solo do personagem interpretado por Chris Hemsworth. O filme foi muito elogiado (certamente, o melhor entre os três filmes Thor) e Waititi conseguiu salvar o personagem.

Aliás, Waititi continua cuidando de Thor para a Marvel. Ele escreve e dirige o quarto filme centrado no herói: “Thor: Love and Thunder”, prometido para 2021 e que trará Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman reprisando seus papéis.

Ele também não é estranho ao universo Star Wars. Na série “The Mandalorian”, do streaming Disney+, ele interpretou o personagem dróide IG-11.