Diretor e ator Jorge Fernando morre aos 64 anos

São Paulo — O diretor e ator Jorge Fernando morreu neste domingo (27), aos 64 anos de idade. Segundo o site de notícias G1, ele estava internado no Hospital CopaStar, em Copacabana, Zona Sul do Rio, e faleceu por causa de uma parada cardíaca “em decorrência de uma dissecção de aorta completa”.

Fernando ficou afastado da TV por dois anos para se recuperar de um AVC e voltou às telinhas neste ano, dirigindo a novela das 19h, “Verão 90”.

O enterro do diretor será nesta terça-feira, 29, no cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O velório, aberto ao público, será no mesmo local, das 8h às 10h.