Diretor dá pistas sobre nova trilogia de “Star Wars”

Los Angeles – Enquanto os fãs de “Star Wars” se preparam para “Star Wars: Os Últimos Jedi”, o aguardado próximo filme da saga de Skywalker, seu diretor e roteirista deu algumas pistas sobre como a franquia está mapeando um futuro que irá além de seus personagens tão amados.

Rian Johnson, que escreveu e dirigiu “Os Últimos Jedi”, supervisionará uma nova trilogia de filmes “Star Wars” que explorará cantos distantes da galáxia, informou o estúdio Walt Disney Co. em novembro.

“Ainda estou nas fases muito iniciais de criá-la, então neste momento o céu é meio que o limite”, disse Johnson na semana passada ao divulgar “Os Últimos Jedi”.

“O apelo disso para mim é criar uma nova história contada ao longo de três filmes, ter esse tipo de tela, estar no mundo Star Wars e ter a sensação de um filme Star Wars”, explicou.

As novas histórias não acompanharão a saga de Skywalker, que George Lucas iniciou em 1977 com “Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança”.

A Disney comprou a Lucasfilm em 2012 por 4 bilhões de dólares e reformulou a franquia “Star Wars”.

“Os Últimos Jedi” retoma a odisseia de Skywalker no ponto em que termina “O Despertar da Força”, enorme sucesso de 2015 no qual uma nova geração de personagens foi apresentada, além de contar com a volta dos favoritos Han Solo (Harrison Ford), Princesa Leia (Carrie Fisher) e Luke Skywalker (Mark Hamill). Fisher morreu no ano passado.