Diretor Bryan Singer é acusado de estuprar menino de 17 anos

Los Angeles, Estados Unidos – Poucos dias depois de ser sido demitido do posto de diretor do filme “Bohemian Rhapsody”, o cineasta Bryan Singer foi processado na quinta-feira, no estado de Washington, acusado de estuprar um menor em 2003, de acordo com informações de veículos de imprensa especializados.

A vítima, Cesar Sanchez-Guzman, acusou Singer de tê-lo estuprado em um iate quando tinha 17 anos.

Segundo seu depoimento, o diretor obrigou o jovem a fazer sexo oral nele e depois o penetrou.

Posteriormente, Singer disse ao jovem que era um conhecido produtor de Hollywood e que poderia ajuda-lo a entrar na indústria com papeis como ator se ele não revelasse o ocorrido.

“Ele disse a César que ninguém acreditaria se ele relatasse o ocorrido e que contrataria gente capaz de arruinar sua reputação”, diz o processo apresentado em um tribunal de Seattle.

O iate era propriedade de Lester Waters, um milionário investidor no mundo da tecnologia “que frequentemente organizava festas para jovens homossexuais na região de Seattle”, segundo o texto.

Não é a primeira vez que Singer é acusado de algo desta forma.

Há três anos, ele foi acusado por Michael Egan III de abusos sexuais quando este era menor de idade, em 1999.

Egan III declarou que foi “violentado diversas vezes” em uma mansão de Los Angeles (Califórnia) onde eram realizadas habitualmente “sórdidas festas” em que os convidados, relacionados com a indústria de Hollywood, estavam nus e mantinham relações sexuais com adolescentes.

O estúdio 20th Century Fox demitiu Bryan Singer na última segunda-feira do posto de diretor de “Bohemian Rhapsody”, uma filme sobre a banda britânica Queen.

A decisão foi tomada devido às repetidas ausências do cineasta no set do filme.

Anteriormente, a Fox tinha anunciado no dia 1º deste mês que a gravação estava suspensa temporariamente por conta de um “problema inesperado” de Singer.

Um representante do produtor afirmou que sua ausência era devido a um “assunto pessoal de saúde”.

O diretor, de 52 anos, assinou filmes como “Os Suspeitos”, “Superman – O Retorno” e quatro da saga “X-Men”.

“Bohemian Rhapsody” tem previsão chegar aos cinemas no Natal de 2018.