Dior veste o homem imaculado em desfile na Semana de Moda de Paris

Sobre uma fina areia rosa e com uma luz diáfana, a Dior apresentou uma coleção imaculada em seu desfile masculino nesta sexta-feira em Paris, que contou com a presença de J Balvin junto com a argentina Valentina Ferrer.

Na reta final da Semana de Moda masculina, o diretor artístico Kim Jones celebrou seu primeiro aniversário na casa de luxo com a ideia “de continuar fazendo o negócio crescer e reforçar” seu estilo, contou o estilista à AFP antes do desfile.

Famosos fiéis à Dior, como Lily Allen e Kate Moss, se deixaram ver no desfile realizado ao lado do elegante Instituto do Mundo Árabe, a metros do Sena. O cantor colombiano J Balvin assistiu ao desfile com o cabelo pintado de várias cores, como um arco-íris, junto com sua namorada, a ex-miss argentina Valentina Ferrer.

O cantor colombiano Maluma também esteve presente na Semana de Moda, nos desfiles da Off White e da Louis Vuitton, ambas as marcas com Virgil Abloh como diretor artístico. O estilista americano também compareceu ao desfile da Dior, que, como a Louis Vuitton, pertence ao gigante do luxo LVMH.

Kim Jones apresentou para a próxima primavera-verão ternos de corte perfeito, com tons pastéis e uniformes. Repetiu as faixas penduradas em um dos lados da lapela ou que se cruzam para cortar a monotonia do terno que já apresentou em sua última coleção, de janeiro.

Reinterpretou uma das estampas icônicas da Dior, a página de jornal idealizada em 2000 por John Galliano, e incorporou as jaquetas plissadas laranjas ou azuis pintadas à mão. O tom mais alegre foi o rosa, como uma jaqueta com capuz e óculos de sol combinando.

O britânico costuma se associar a um artista para suas coleções e nesta ocasião escolheu o prolífico Daniel Arsham, baseado em Nova York, que trabalhou com o conceito de relíquia, apresentando um suéter bege que parece fissurado pela passagem do tempo.

Nesta Semana de Moda em que as marcas exaltaram uma peça tão anódina como as meias, a Dior não foi exceção e as exibiu através de botas de borracha transparentes. “Muitos de nós estamos obcecados com o calçado no estúdio… E a ideia é que tudo esteja disponível (para o cliente), que possa se vestir da cabeça aos pés com Dior”, segundo Kim Jones.

Os complementos são da mesma cor que as roupas e chama a atenção uma pequena mala com rodas que se carrega na horizontal, como se fosse uma bolsa, e um acessório em forma de geladeira em que está apoiada uma garrafa de champanhe.

A Semana de Moda masculina terminará no domingo com o desfile da Celine.