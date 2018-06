Dinamarca segura empate com a Austrália e fica perto das oitavas

Samara – A Dinamarca resistiu à pressão imposta pela Austrália nesta quinta-feira na Cosmos Arena, na cidade de Samara, principalmente no segundo tempo, obteve um empate em 1 a 1 e ficou perto de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em 16 anos.

A campeã da Eurocopa de 1992 foi melhor na parte inicial do jogo e fez 1 a 0 com gol de seu principal jogador de linha, o meia Eriksen. A vencedora da última edição da Copa da Ásia, que havia estreado com derrota para a França, não se abateu, obteve a igualdade, em pênalti marcado com ajuda do VAR e convertido por Jedinak, ainda na etapa inicial.

Depois do intervalo, os australianos sufocaram, mas pararam nos próprios erros e nas defesas do goleiro Kasper Schmeichel, filho do lendário Peter Schmeichel, e ficou mais perto da eliminação.

Os dinamarqueses assumiram a liderança do grupo C, com quatro pontos, um a mais que a França, que ainda hoje enfrentará a seleção do Peru. A Austrália somou seu primeiro ponto, enquanto a representante da América do Sul está com zero.

Na última rodada da chave, a equipe nórdica fará confronto europeu com os ‘Bleus’ no Luzhniki, em Moscou, e precisará de um empate para se classificar. Já os australianos tentarão a última cartada em busca da classificação medindo forças com os peruanos no Estádio Olímpico Fisht, em Sochi.