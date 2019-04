Dickinson se torna cidadão honorário de Sarajevo por show durante a guerra

A cidade de Sarajevo declarou neste sábado como cidadão honorário o cantor Bruce Dickinson, vocalista do grupo Iron Maiden, para agradecer pelo apoio que deu à capital da Bósnia durante a guerra dos anos 1990.

Na época em uma turnê mundial para promover o álbum solo “Balls To Picasso”, Dickinson fez um show em dezembro de 1994 na Sarajevo sitiada, onde chegou em um comboio humanitário escoltado por forças da ONU.

Em 14 de dezembro de 1994, a sala BKC, uma antiga mesquita ficou lotada para um momento raro de normalidade na cidade, que estava isolada do mundo.

“Foi necessária muita coragem e humanidade para vir em 1994 a uma Sarajevo devastada e cercada, para dizer ‘não’, e defender o fim da pior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, afirmou Igor Gavric, presidente do Conselho Municipal, em uma cerimônia na prefeitura.

“Em um mundo no qual a maioria das coisas dura cerca de cinco minutos nas redes sociais é incrível que, quase 25 anos depois do show que fizemos em Sarajevo, isto signifique tanto para as pessoas a ponto de me darem este prêmio simbólico”, declarou Bruce Dickinson, muito aplaudido.

Mais de 11.000 pessoas morreram no cerco a Sarajevo, que durou 44 meses.

Os habitantes da cidade redescobriram o show graças ao documentário de 2016 “Scream for me, Sarajevo!”, uma frase que Dickinson falou para o público durante a apresentação.