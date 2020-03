Dicas garantem churrasco na quarentena sem problemas

Enquanto a maioria das pessoas está se adequando à nova rotina de confinamento imposta pela pandemia de Covid-19, os açougues e restaurantes especializados em churrasco já estão fazendo entregas com descontos e cortesias. Segundo empresários consultados pela coluna, desde o dia 13 de março, as vendas online desse segmento cresceram 50%. Afinal, seguindo os protocolos de higienização dos alimentos e entregas, dá para usufruir de um bom churrasco tranquilamente.

Higienização das compras

A primeira dica para “churrascar” com tranquilidade neste momento é a perfeita higienização dos alimentos que chegam em casa. A assadora profissional e chef Larissa Morales tem se dedicado a esse assunto em seu canal no Youtube, Larica na Brasa, onde informa e ensina receitas para os mais de 120 mil inscritos.

É indispensável lavar as mãos, antes de tudo, com água e sabão. Então, Larissa indica o uso de uma bacia com água e hipoclorito de sódio (água sanitária) na medida 1 litro para 1 colher de sopa, respectivamente. Nesse recipiente, é possível lavar diretamente os alimentos como vegetais e as carnes, indiretamente, dentro da embalagem, por exemplo. Após deixar de molho, é só lavar bem na água corrente. “Não adianta usar vinagre, que só tempera e não mata o vírus”, alerta Larissa.

O álcool 70% líquido, que voltou a ser vendido nos mercados, também serve para higienizar embalagens, latas e garrafas de cerveja.

Açougue Feed isenta frete

Sem reajustar os preços, o açougue boutique Feed (www.feed.com.br), localizado no Itaim, em São Paulo, disponibiliza cortes tri-cross de Angus, Bonsmara e Hereford via delivery ou e-commerce, além de ainda permitir retirada na loja. O campeão de pedidos tem sido o Filet Mignon, por R$94,90/kg, mas outra boa opção é a peça de Chorizo Reserva Bife para Grelha, por R$ 114,90/kg.

Os valores são os mesmos nas compras online ou presenciais e, a partir de agora, todos os pedidos acima de R$150 estão isentos de taxa de entrega.

Outra novidade do Feed é o delivery de pratos prontos feitos na churrasqueira do restaurante para pedidos por telefone. Entre as opções, Bife de Tira Chorizo Reserva, por R$83,93, e Baby Beef, por R$127,35. Há ainda acompanhamentos, como as porções de Queijo Coalho, a R$23,16, e Pão de Alho Picante, por R$13,90.

Grillex 38 Grillex 38

Pronta entrega de churrasqueiras

Enquanto muitas empresas paralisaram as fábricas, a Giragrill segue produzindo com ⅓ dos funcionários e possui equipamentos à pronta entrega para quem deseja aproveitar o período e, finalmente, adquirir uma churrasqueira doméstica.

Um bom exemplo de custo-benefício é o compacto modelo Grillex BR 38, que sai por R$459,90 e atende preparos para até oito pessoas. O equipamento tem grelha de canaletas, que recolhem a gordura na base e evitam labaredas, porta-carvão com dispositivo braseador, que facilita o preparo da brasa, corpo em alumínio pintado de laranja, além de suporte tripé em inox.

Picanha a la ronaldo Picanha a la ronaldo

Delivery de burger e churrasco

Para os mais ocupados, a rede americana Johnny Rockets acaba de lançar uma promoção especial apenas via aplicativo de entrega Uber Eats: frete grátis e Milk Shake 400ml cortesia para compras acima de R$50. No menu, o Smoke House Triple (mais pedido), com três hámburgueres 100% black angus, fatias de bacon, onion rings, queijo cheddar e molho smoke house barbecue-ranch no pão tipo brioche sai por R$53.

Na tradicional Apple Wood Steak House tem Wood steak grelhado em chama aberta, com spaghetti Alfredo para duas pessoas, por R$69,99, e Fraldinha grelhada em chama aberta, gremolata de ervas e batata frita artesanal, por R$31,99 a porção individual. “Nosso delivery vai além de uma simples entrega, é uma experiência gastronômica. Para que a experiência seja inesquecível, seguimos um rígido processo de higienização dos ambientes e insumos, utilizamos apenas carnes de origem controlada, nossas embalagens são biodegradáveis e o nosso entregador sempre utiliza álcool gel entre as entregas”, garante o chef-proprietário Gerson Higuchi.

Já no Esquina do Fuad tem a famosa “gorducha” Picanha a La Ronaldo, em homenagem ao ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário. A porção leva cortes argentinos acompanhados de arroz carreteiro, mandioca e agrião e está com 25% de desconto nos pedidos pelos aplicativos SpoonRocket e iFood: de R$184,90 por R$139 para até quatro pessoas.

Compartilhar soluções para enfrentarmos esta difícil fase tem sido uma das melhores maneiras de confraternizar, como em um bom churrasco, mesmo à distância. Por isso, por meio de comentários e mensagens via redes sociais da Exame ou da jornalista Paty Moraes Nobre, recebemos com entusiasmo sugestões e boas ideias para superarmos esse período juntos. Escreva pra gente!