Dicas essenciais para não errar na decoração da cozinha

São Paulo – A cozinha é um cômodo muito especial. É onde as pessoas passam a maior parte do tempo quando estão em casa e onde as famílias costumam confraternizar e receber seus amigos.

Por isso, os projetistas se preocupam tanto em acertar na decoração desse ambiente. Se a proposta é mais simples ou requintada – não importa – desde que tenha estilo e personalidade.

A ideia geral é conseguir fornecer sensação de aconchego e bem-estar aos ocupantes, permitindo que eles possam preparar e saborear adequadamente suas refeições, pois cada pequeno detalhe fará toda a diferença.

Para evitar erros, o melhor mesmo é seguir as indicações de profissionais qualificados. As dicas a seguir foram preparadas com exclusividade para EXAME.com pela equipe do Viva Decora. Confira e não erre mais na decoração desse cômodo tão importante:

Revestimentos

Na correria do dia a dia, a palavra de ordem na decoração de interiores é praticidade. Só que encontrar soluções que levem a isso não é fácil. E, infelizmente, é nesse ponto do planejamento que os maiores erros são cometidos. Uma má escolha quanto aos revestimentos pode gerar sérias consequências.

Pisos de cores berrantes e muitos ásperos afetam a harmonia visual e também são mais difíceis de limpar. Em contrapartida, os muito neutros e extremamente lisos podem causar sensação de monotonia e provocar acidentes domésticos.

O importante é encontrar um meio termo. E muitas dessas questões até são esclarecidas nas embalagens e páginas online dos próprios fabricantes dos produtos.

Quanto às cores dos armários, os tons claros sempre se adaptam melhor a qualquer tipo de estilo de decoração. Eles também favorecem a boa iluminação – algo fundamental nesse ambiente. Mas, no mercado atual existe uma infinidade bem maior de opções. Isso leva as pessoas a se empolgarem e fazerem combinações carregadas demais.

Projeto

Nem tudo que é bonito, necessariamente, quando colocado junto, deixa a cozinha bonita.

Até mesmo revestimentos caros, que tenham detalhes específicos, como o mármore, ficam bem com qualquer armário escolhido. Na dúvida, opte por cores mais leves e superfícies não inflamáveis, de fácil limpeza e que não absorvam muito calor!

Se a pessoa deseja ter uma ilha na cozinha, ela deve considerar isso logo no início da concepção do projeto. Será impossível acrescentar um detalhe tão grandioso assim depois.

O motivo é que jamais se pode comprometer a área necessária para o trânsito confortável das pessoas. Mesmo em espaços pequenos, é preciso considerar o posicionamento de tudo antes – inclusive a distância correta entre os eletrodomésticos.

Objetos de decoração

Organização e boa distribuição dos objetos na cozinha são essenciais para que o ambiente seja de fácil utilização!

Outro erro comum cometido em quase todas as casas é o acúmulo de bibelôs. No passado, a moda era cobrir utensílios, equipamentos, móveis e até os botijões de gás com capas de tecidos bordados.

Claro, é possível decorar cozinhas com peças artesanais, mas há um limite. Hoje em dia, o pensamento é outro. Não tem problema manter tudo da decoração exposto.

Cores

A pessoa não deve se apagar a regras pré-estabelecidas de decoração. Assim como o design de moda, o design de interiores está mais democrático. Em tese, podem-se usar todas as cores na cozinha.

Branco, prata e cinza – e materiais como vidro – proporcionam um aspecto mais clean e atemporal. Já as cores mais vivas, como o vermelho e o laranja, instigam o apetite e podem dar um ar mais moderno.

O contraste de cores fica por conta das portas dos armários, paredes e outros itens de decoração!

Composição

Outra ideia para compor ambientes contemporâneos é utilizar materiais naturais, como as pedras e as madeiras. Mas até nesse quesito os projetistas estão tentando fugir do tradicional.

Eles estão usando mais os revestimentos cimentícios, vinílicos, peças resinadas em 3D, tamponamentos em tons de preto e pisos ladrilhados. Mesmo os velhos conhecidos combogós estão voltando para as propostas.

Moderno X retrô

Aliás, a mistura do moderno com o retrô está em alta. Para que uma cozinha seja considerada bonita nem tudo precisa ser novo ou com aparência de novo.

Pode-se reaproveitar tudo que for possível na decoração. Armários e gaveteiros são reavivados apenas trocando puxadores ou recebendo uma pintura nova, de cores ousadas. E quanto aos eletrodomésticos, há quem troque os em inox por aqueles de aparência antiga.

Tem muitos itens do passado que estão voltando à moda. Um exemplo são as fruteiras. Eles podem dar um toque de charme ao ambiente, expondo todas as cores das frutas da estação.

Na mesma linha, vasinhos de ervas e temperos frescos sempre enche a cozinha de vida e alegria. Eles podem ficar organizados em prateleiras e nichos junto com outros elementos decorativos, como xícaras e livros de culinária.