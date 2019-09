Dicas de artes plásticas e streaming para o fim de semana

Histórias das mulheres: artistas até 1900

Alvo de uma das mostras mais bem-sucedidas do Masp, Tarsila do Amaral todo mundo sabe quem é. As autoras das obras que compõem a nova exposição do museu paulistano foram esquecidas pela história.

Com curadoria de Julia Bryan-Wilson, Mariana Leme e da antropóloga Lilia Schwarcz, “Histórias das mulheres: artistas até 1900” reúne 60 pinturas, 2 desenhos e 34 tecidos produzidos entres os séculos 1 e 19.

As autoras são artistas e artesãs que viveram no norte da África, nas Américas, antes e depois da colonização, na Ásia, na Europa, na Índia e no território do antigo Império Otomano. De algumas nem o nome é conhecido.

A mostra evidencia como em muitas regiões do mundo antes de 1900 a confecção manual de tecidos era considerada um trabalho feminino e vista como o ideal das mulheres. Já a pintura era tida como um território masculino.

Algumas das selecionadas para a mostra até conheceram o sucesso. Sofonisba Anguissola trabalhou para a corte espanhola no século 16, Elisabeth Louise Vigée Le Brun ocupou o cargo de “primeira pintora” da rainha da França, no século 18, e Abigail de Andrade ganhou uma medalha de ouro no Salão de 1884, no Brasil. Dificilmente vão arrebanhar multidões como a Tarsila.

Onde: Masp, Avenida Paulista, 1578, São Paulo, SP, (11) 3149-5959. Até 17 de novembro

Masp: exposição focada nas mulheres Masp: exposição focada nas mulheres

The Righteous Gemstones

Magistral de uns anos para cá, o americano John Goodman é o protagonista desta divertida série, criada por Danny McBride, sobre uma rica e atrapalhada família de pastores.

Eli Gemstone (Goodman), o patriarca, que construiu seu império espalhando a palavra de Deus pela TV, não é mais o mesmo depois da morte de sua mulher, Aimee-Leigh (Jennifer Nettles).

Viúvo, ele pena para controlar os gênios e as escorregadas de seus três filhos, Kelvin (Adam Devine), Judy (Edi Patterson) e Jesse (McBride). Esse último está sendo chantageado por causa de um vídeo no qual há drogas e prostitutas.

Escolher alguém para sucedê-lo no comando do império é a ordem do dia para o patriarca e não faltam outros evangelistas ambiciosos ávidos para tomar-lhe o bastão. Onde assistir: HBO e HBO GO

The Righteous Gemstones The Righteous Gemstones

How to Get Away with Murder, 5ª temporada

Para quem acha que a série protagonizada pela Viola Davis já está de bom tamanho, um alento: o canal ABC já avisou que ela termina na sexta temporada.

Na 5ª, que estreia agora na Netflix, a professora de direito criminal vivida por Davis, a implacável e manipuladora Annalise DeWitt, seleciona estudantes para sua nova clínica jurídica em Middleton.

No meio tempo, ela lida com ofertas de empregos de empresas concorrentes e desvenda mistérios e mais mistérios.

Para quem ainda não embarcou na trama, o thriller jurídico soluciona um grande enigma a cada episódio, ao qual se somam várias outras interrogações. Informações sobre o passado da protagonista e seus ambiciosos alunos são reveladas aos poucos.

Logo no início da série, a vida de Annalise sofre uma reviravolta quando ela e cinco alunos se envolvem com um verdadeiro assassinato. Onde assistir: Netflix.

How To Get Away With Murder: 5ª temporada How To Get Away With Murder: 5ª temporada

Correspondência, de Thiago Barbalho

É com lápis de cor, marcador permanente, grafite, caneta, spray e tintas a óleo e acrílica que Thiago Barbalho elabora seus coloridos painéis de papel. Em cartaz na Galeria Marilia Razuk, em São Paulo, “Correspondência” é sua primeira mostra individual no endereço.

O artista nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, exibe a pequena escultura que dá nome à exposição e três trabalhos de dimensões variadas feitos com os materiais citados há pouco.

Antes de enveredar pelas artes plásticas, Thiago estudou filosofia e ganhou a vida como escritor. Publicou um romance, ensaios, poesia, um livro de contos e fundou uma editora independente. Em crise com a linguagem escrita, optou pelo trabalho visual.

Onde: Galeria Marília Razuk, Rua Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, São Paulo, até 14 de setembro.