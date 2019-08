Dia dos Pais: dez dicas para quem vai comprar o presente de última hora

Confira as dicas de EXAME VIP para o Dia dos Pais.

Óculos 714SM – Steve McQueen – Persol

O modelo 714 foi o primeiro a ter a haste superior das lentes dobrável, o que permite guardá-lo no bolso. Ganhou fama no rosto de McQueen, que o adotou nas filmagens de “Os Implacáveis”, por exemplo. Com detalhes em ouro 24 K, a nova versão da Persol é uma homenagem ao ator americano. R$ 2.450 persol.com

Jaqueta matelassê com detalhe contrastante – Aramis

A peça da Aramis tem gola alta, bolsos com fechamento por zíper e é feita de nylon em cores chamativas. A marca recomenda usá-la com calças chino ou jeans, para evidenciar mais a jaqueta. R$ 659. aramis.com.br

Prensa francesa – Suplicy Cafés Especiais

Vendida pela rede de cafeterias paulistana, tem capacidade para 1 litro e é ideal para pais que aderiram aos grãos especiais, mas também não almejam virar especialistas no assunto. R$235,90. suplicycafes.com.br

Camisa estampada YMC

A colorida peça sintetiza o espírito da marca, conhecida pelas modelagens minimalistas e as estampas gráficas. R$ 1287. farfetch.com

Gift card do Nobu

Seu pai precisa ser fã de comida japonesa e gostar de lugares badalados. O voucher da unidade paulistana do Nobu, que tem o ator Robert de Niro como sócio, permite consumir os principais hits do endereço a um limite de R$ 550, o valor do presente. (11) 3846-7373.

Barril de negroni do Tre Bicchieri

A dupla de restaurantes Tre Bicchieri e Tre JK, em São Paulo, desenvolveram um clube de negroni. Funciona como aqueles de uísque, hoje em extinção. Por R$ 400 o cliente tem direito a um barril de bálsamo cheio do coquetel amarguinho, que fica sob os cuidados do Tre. Para levar para casa ou dar de presente, o barril, que corresponde a 30 drinques, sai por R$ 650, com direito a inscrição personalizada. trebicchieri.com.br

Relógio Omega Seamaster Co-Axial Master

Um dos modelos mais festejados da relojoaria suíça, tem caixa de cerâmica preta e titânio de 43,5 milímetros, ponteiros chamativos e pulseira de borracha. Embaixo d`água resiste a até 300 metros. R$ 32 mil. omegawatches.com

Perfume Eau de Toilette Cedrat, da L’Occitane en Provence

A fragrância é inspirada na cidra, típica da região de Córsega, como comprovam as notas cítricas e refrescantes, mescladas a aromas amadeirados. Para o Dia dos Pais, ganhou nova embalagem. R$ 309. br.loccitane.com

Pasta de couro Oriba

O acessório, 100% de couro integral amaciado, tem costuras e acabamentos feitos à mão, compartimento para laptop com acesso externo e interno e diversos organizadores. Tem ainda bolsos externos, alça de poliamida com suporte de ombro em couro e outra que permite acoplar a pasta em qualquer mala de rodinhas. R$ 700. oriba.com.br

Abotoaduras Yael Sonia

O acessório, indispensável para quem usa camisa sob medida, é feito de prata oxidada e suas extremidades medem 10 milímetros quadrados. R$ 1700. yaelsonia.com