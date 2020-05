Dia das Mães: Thelminha participa de live em homenagem às médicas

Thelminha deixou a casa construída dentro do Projac, o estúdio da TV Globo no Rio de janeiro, onde acontece o Big Brother Brasil, no último dia 27 de abril. Saiu aplaudida, como a grande vencedora da 20ª edição do programa. Quase duas semanas depois, quem estiver com saudade vai poder vê-la novamente ao vivo. Neste sábado, 9, ela participará de live, em uma campanha em homenagem às médicas que são mães.

Trata-se de uma iniciativa do Instituto Free Free com o Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo para homenagear médicas, enfermeiras e outras profissionais de saúde que são mães e que estão na linha de frente do combate à covid-19. A campanha foi idealizada para celebrar o Dia das Mães, que acontece no domingo, 10, e consiste em fotos e depoimentos de seis mulheres de São Paulo e Manaus, em que elas contam suas experiências nos hospitais e centros de saúde.

Na live, Thelminha falará com o tema com Yasmine McDougall Sterea, presidente do Free Free. “Queremos dar voz e o devido reconhecimento à essas mulheres guerreiras, que deixam seus filhos em casa e colocam suas vidas em risco em uma verdadeira demonstração de amor ao próximo. Elas são as verdadeiras heroínas e queremos que elas saibam e se sintam dessa maneira”, diz Sterea.

O Free Free é uma plataforma multidisciplinar e também um instituto, que atuam por um mundo onde meninas e mulheres possam alcançar a liberdade física, a saúde emocional e a independência financeira. Mais de 5 mil pessoas já foram impactadas por palestras, workshops e ações sociais do Free Free.

O debate acontecerá na conta do Instagram do Free Free, às 16h. Thelminha é a pessoa certa para dar visibilidade às mulheres que tem se dedicado ao combate da covid-19. Negra e feminista, ela se formou em anestesiologia em uma faculdade privada, com uma bolsa de estudos. Ainda não é mãe, mas já afirmou que tem o sonho de um dia ser.

A vencedora do BBB20 representa um contingente de 245.241 médicas em atividade no Brasil, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Pouco menos da metade do total de profissionais, 493.772.