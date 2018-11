“Desventuras em Série”: última temporada chega no Ano Novo

São Paulo — Quem gosta de maratonar séries já pode ir se preparando: no dia 1º de janeiro de 2019 estreia a terceira e última temporada da série Desventuras em Série, produzida pela Netflix.

Confira o anúncio:

É com pesar que informo que é a última chance de não assistir. Não assistam. Vocês vão se arrepender. Eu avisei. A última temporada de Desventuras em Série estreia 1 de Janeiro. pic.twitter.com/iBjklnWrqv — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) November 19, 2018

A série, que é baseada nas treze obras de Daniel Handler sob o heterônimo de Lemony Snicket, chegou à Netflix no começo do ano passado e conta a história dos três órfãos Baudelaire (Violet, Klaus e Sunny).

Sem terem para onde ir, as crianças passam pelas mãos de diversos tutores — mas são sempre seguidas pelo Conde Olaf, o principal vilão dos filmes e da série. Na adaptação da Netflix, ele é interpretado por Neil Patrick Harris, o Barney de How I Met Your Mother.