Desvendamos o churrasquinho vegano do novo clipe de Anitta

Na onda de muitas outras celebridades, Anitta anunciou que se tornou adepta da dieta vegana em 2019. Sem comer nenhum produto de origem animal ou derivados, ela não se considera uma vegana completa porque ainda não conseguiu abolir os itens em roupas e acessórios, por exemplo.

Satisfeita com a mudança, ao completar um mês sem comer carne, ela festejou as transformações. “Olha minha pele, só benefícios! O meu humor mudou muito. Tô muito bem-humorada, nem se sente minha TPM. Eu estou na TPM nesse momento e eu tô mara. Todo mundo notou essa diferença, inclusive. Tô me sentindo leve, assim, além de ter emagrecido pra caramba. Minha pele tá bafo e no banheiro, amor, é assim: na hora que quer, você vai. Ai, antes era uma tristeza, quem acompanhou minha série na Netflix viu que esse assunto de ‘número dois’ para mim era sempre uma dificuldade. Hoje em dia tá tudo mara! Inclusive, ‘número dois’ vegano não tem cheiro nenhum!“, garantiu Anitta.

E os novos hábitos da cantora também se manifestam no trabalho dela. Em um trecho do clipe de “Bola Rebola”, divulgado no perfil do Instagram de Anitta nessa quarta-feira (20), o menu tem destaque e surge em forma de churrasquinho vegano.

Experimente

Com as dicas de chef Fabiana Rodrigues, especialista em legumes na brasa, desvendamos os segredos dos ingredientes e temperos de um churrasquinho vegano digno de popstar.

“O churrasco vegano é simples, só depende da disposição e tempo que a pessoa vai ter para prepará-lo. Legumes com maior concentração de água grelham mais rápido que os com pouca água. A abobrinha, por exemplo, é dos alimentos mais rápidos. Batatas, abóboras, cenoura e tubérculos, como a beterraba, costumam demorar um pouco mais”, conta Fabiana.

1. Churrasco vegano zoom_out_map 1 /3 Churrasco vegano (Unsplash/Reprodução) Churrasco vegano

2. Churrasco vegano zoom_out_map 2 /3 Churrasco vegano (Unsplash/Reprodução) Churrasco vegano

3. Churrasco vegano zoom_out_map 3/3 Churrasco vegano (Unsplash/Reprodução) Churrasco vegano

Temperos

Sal – Para os legumes, o ideal é usar sal fino ou moído pois nem todos os vegetais irão liberar água para dissolver os grânulos do sal grosso, usado mais para carnes, mesmo. O mais importante de tudo é caprichar no tempero.

Ervas – Use ervas frescas sempre que puder pois a potência de sabor que elas liberam dá um toque sofisticado ao churrasco. Prefira tomilho, alecrim, orégano, manjericão, folhas de louro e cheiro verde.

Marinada – Se tiver tempo, faça uma marinada para os legumes com azeite, um mix de suas ervas favoritas, pimenta, limão e, se gostar de amargor, pode até usar cerveja.

Alerta – Legumes e vegetais com mais água precisam de mais tempero e aqueles com sabor mais forte, às vezes, só precisam de sal, como é o caso dos cogumelos, por exemplo.

Frutas – Assim como os vegetais, frutas também vão muito bem na grelha porque o açúcar natural presente nelas carameliza e confere sabor e textura especiais . Experimente grelhar fatias de abacaxi com canela, pêssegos, pêras, melancias e bananas. Você pode servi-las com sorvetes ou cremes mais refrescantes e geladinhos. Seus convidados irão amar.

“O churrasco é muito democrático e você pode fazer tudo que sua imaginação mandar. Minha única ressalva é não grelhar os legumes na mesma grelha onde se grelha carne. Caso não tenha duas grelhas diferentes, existem cestinhos especiais para grelhar legumes separadamente e evitar que proteínas animais tenham contato com eles”, finaliza Fabiana.