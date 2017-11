“Despacito” e Bruno Mars estão entre os indicados ao Grammy 2018

São Paulo – Depois de faturar quatro prêmios no Grammy Latino, a música “Despacito”, do cantor porto-riquenho Luis Fonsi com Daddy Yankee, conquistou novas indicações na versão principal do Grammy. Por seu remix com Justin Bieber, a canção foi indicada ao prêmio máximo, de gravação do ano. Os indicados foram revelados nesta terça-feira, 28.

Sem nomes femininos, a categoria principal tem ainda as músicas “Redbone”, de Childish Gambino, “The Story of O.J.”, de Jay-Z, “HUMBLE.”, de Kendrick Lamar, e “24K Magic”, de Bruno Mars.

Na categoria de álbum do ano, os indicados foram “Awaken, My Love!”, de Childish Gambino, “4:44”, de Jay-Z, “DAMN.”, de Kendrick Lamar, Melodrama, de Lorde e “24K Magic”, de Bruno Mars.

Enquanto na categoria de gravação do ano, são premiados os produtores, em música do ano, os premiados são os compositores. Nessa categoria, concorrem as músicas “Despacito”, de Luis Fonsi com Daddy Yankee e Justin Bieber, “4:44”, de Jay-Z, “Issues”, de Julia Michaels, “1-800-273-8255”, de Logic com Alessia Cara e Khalid, e “That’s What I Like”, de Bruno Mars.

A 60ª cerimônia de entrega dos prêmios Grammy está marcada para o dia 28 de janeiro de 2018. Confira abaixo os principais indicados à premiação:

GRAVAÇÃO DO ANO:

Redbone – Childish Gambino

Despacito – Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber

The Story Of O.J. – Jay-Z Humble e Kendrick Lamar 24K Magic – Bruno Mars

ÁLBUM DO ANO:

Awaken, My Love!” – Childish Gambino

4:44 – Jay-z

DAMN – Kendrick Lamar

Melodrama – Lorde

24K Magic – Bruno Mars

CANÇÃO DO ANO:

Despacito – Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber

4:44 – Jay-Z

Issues – Julia Michaels

1-800-273-8255 – Logic Feat, Alessia CaraThat’s

What I Like – Bruno Mars

MELHOR ARTISTA NOVO:

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

MELHOR PERFORMANCE POP SOLO

Love So Soft -Kelly Clarkson

Praying – Kesha

Million Reasons -Lady Gaga

What About Us – P!nk

Shape Of You – Ed Sheeran