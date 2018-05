Designer cria assento ideal para quem gosta de meditação

São Paulo – Todo mundo sabe que meditar exige concentração e esforço. Embora não exista uma posição única para a prática, – a melhor posição é aquela que a pessoa se sinta mais confortável –, muita gente costuma meditar sentada com as pernas cruzadas e os pés em oposição às coxas, a famosa posição de lótus.

Para ajudar na meditação, o designer Gao Fenglin desenvolveu um assento especial para a prática. Batizado de Gao Fenglin’s Meditation Seat, o produto foi um dos vencedores do A’Design Award & Competition 2018, evento que elege as melhores peças de design do mundo.

O assento de meditação é direcionado para quem costuma meditar com as pernas cruzadas, mas seus benefícios vão além do conforto, uma vez que a posição de lótus ajuda também a corrigir a postura, melhorar a circulação sanguínea, a flexibilidade das articulações e até na digestão.

O design do Meditation Seat lembra muito uma sela para cavalo e permite que a pessoa fique sentada em uma estrutura superior e suas pernas confortavelmente dobradas para dentro e seus pés encaixados.