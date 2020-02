Design brasileiro é destaque na principal feira de decoração do mundo

São Paulo — O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo design modernista, principalmente de móveis. Agora, começa a ganhar projeção também na área de decoração. O destaque que empresas e designers brasileiros tiveram nesta última edição da feira Ambiente, em Frankfurt, que termina hoje, é um atestado de qualidade.

A feira Ambiente concentra a principal produção em objetos de decoração, como luminárias, almofadas, tecidos e enfeites, utilitários para cozinha e artigos para mesa como toalhas e cerâmicas, além de utensílios para hotéis, restaurantes e buffets.

Os números dão uma dimensão da mostra, considerada a principal nesses segmentos. Nesta 31ª edição, foram 4.460 expositores de 92 países apresentando seus lançamentos em 27 pavilhões do centro de exposições da Messe Frankfurt, a empresa organizadora, em uma área total de 306.000 metros quadrados. No total, 130.000 visitantes passaram por lá.

Este ano foi inaugurada dentro da feira uma nova mostra chamada Focus on Design, em que um país é homenageado. Para a estreia dessa exposição, o Brasil foi escolhido. Cinco designers foram selecionados: Ricardo Innecco e Mariana Ramos (do Estúdio Rain), Bianca Barbato, Rodrigo Almeida, Sérgio J. Matos e Brunno Jahara.

“Com essa exibição especial, nós honraremos importantes nações. Para este primeiro ano, escolhemos o Brasil, um país cuja arte, arquitetura e design têm influenciado a vanguarda desde a década de 60, mas com potencial ainda pouco conhecido internacionalmente. Queremos usar nossa plataforma global para divulgar o design brasileiro em todas as suas facetas”, afirmou Nicolette Naumann, vice-presidente da Ambiente, em um comunicado oficial.

Além da mostra Focus on Design, o Brasil também contou com a presença de 12 empresas brasileiras entre os expositores. Elas foram selecionadas através do Programa Ambience Brazil, criado pela ABUP (Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes) em parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

As empresas apoiadas pela ABUP e pela Apex-Brasil foram Cristallerie Strauss, Dentro D Design, Gileno Design, Holaria, Marco500, Metaltru, Orfèvrerie Royale, Porto Brasil Cerâmica, Rima Casa, St James, Termolar e Zanatta Casa. Outras 27 empresas brasileiras estiveram presentes de forma independente, como Tramontina, Coza e Nadir Figueiredo.