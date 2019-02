Descubra quantos quilômetros Frodo e Sam andaram em O Senhor dos Anéis

Se você já leu a trilogia de livros de fantasia O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien, ou assistiu às adaptações cinematográficas de Peter Jackson, sabe que os personagens Frodo e Sam passam a maior parte da história caminhando durante a Terra Média. Agora, um usuário do site de hospedagem de imagens Imgur fez as contas e descobriu quantos quilômetros os dois realmente andaram.

Alguns sites como The Encyclopedia of Ardia e LoTRProject possuem gráficos interativos mostrando as distâncias que os personagens caminharam, mas ainda faltava contexto para os dados, ou seja, descobrir qual distância percorrida pelos dois na vida real.

O usuário do Imgur identificado apenas como mattisawizard contextualizou as informações utilizando locais do Reino Unido como marcador de distância – até mesmo para partes da jornada em que os dois andaram de barco, e não a pé.

Veja alguns exemplos abaixo:

No total – que em uma perspectiva europeia seria o equivalente a andar de Londres até Niš, na Sérvia – os personagens andaram 2 172 quilômetros em 440 horas.

Em uma perspectiva norte-americana, seria o equivalente a andar de Los Angeles, na Califórnia, até Austin, no Texas.

Para ver quantos quilômetros Sam e Frodo andaram em cada uma de suas jornadas, clique aqui.

Fonte: GEEK.