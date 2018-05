Depois de 3 vitórias consecutivas na Champions, Zidane deixa o Real Madrid

Da Redação, com agências internacionais

Por Da Redação, com agências internacionais

Madri – Zinedine Zidane e o presidente Florentino Pérez anunciaram em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira no centro de treinamento de Valdebebas, em Madri, que o técnico francês não é mais o treinador do Real Madrid. Ainda não há informações sobre o seu futuro.

Zidane dá por encerrado o seu período no comando do Real desde que assumiu em 4 de janeiro de 2016, quando substituiu o espanhol Rafael Benítez. Desde então, o ex-jogador francês ganhou três Ligas dos Campeões da Europa consecutivas (2016, 2017 e 2018), um Campeonato Espanhol (2017), duas Supercopas da Europa (2016 e 2017), dois Mundiais de Clubes da Fifa (2016 e 2017) e uma Supercopa da Espanha (2017). No total, Zidane conquistou nove títulos de 13 possíveis.

O último triunfo foi alcançado no dia 26 de maio no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, onde o Real Madrid conquistou a Champions pela terceira vez consecutiva, a 13ª da história do clube ao vencer o Liverpool, da Inglaterra, por 3 a 1.

“Depois de três anos, o time precisa de uma nova voz, um novo método de trabalho e é por isso que tomei essa decisão”, disse o francês. “Acho que é o momento, tanto pra mim quanto para o time. É um momento estranho para fazer isso, eu sei, mas também importante. Eu precisei fazer isso por todos”, explicou o agora ex-técnico sobre a sua decisão, que vem justo quando ele se tornou o primeiro técnico a vencer por três vezes consecutivas o torneio de clubes mais importante do mundo.