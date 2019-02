Depois da folia, o que aconteceu com hits dos últimos carnavais?

São Paulo – O carnaval 2017 está acabando e vai deixar aquela saudade dos blocos, do trio elétrico, e porque não, dos hits “chiclete” que tomaram conta da festa. Segundo o Prêmio Youtube de Carnaval, entre as músicas que bombaram neste ano, os funks “Olha a Explosão”, do MC Kevinho, e “Deu Onda”, do MC G15, foram os principais destaques.

A popularidade dos MC’s na maior festa do país poderá abrir portas para que novos sucessos deles sejam emplacados. Se esse protagonismo vai se transformar em uma carreira consolidada, isso ainda não sabemos, mas eles entraram para o seleto grupo de artistas que foram parar “na boca do povo”,

Dessa lista de artistas, que já contou com Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Asa de Águia e Jammil e uma Noites, você se lembra dos sucessos que embalaram os carnavais dos últimos anos e o que aconteceu com essas bandas?

Entre projetos de sucesso e brigas judiciais, relembre os hits dos sete últimos carnavais e descubra o que aconteceu com os artistas por trás deles.

2010: Rebolation

A música “chiclete” da banda Parangolé tornou-se um hino do carnaval de 2010 e levou o grupo musical a entrar para o livro dos recordes. Em Salvador, o então vocalista Léo Santana fez 100 mil foliões dançarem “Rebolation”.a

Em 2014, a banda anunciou Tony Salles, marido da ex-dançarina Sheila Carvalho, como novo vocalista após a saída de Santana. Mesmo com a mudança, o grupo manteve o sucesso nacional conquistado em 2010 e emplacou diversos sucessos, como “Tchubirabiron” e “Tchuco no Tchaco”.

Nenhuma delas, infelizmente, teve força suficiente para virar novo hit do carnaval. Atualmente, o Parangolé se prepara para lançar um novo CD.

2011: Liga da Justiça

Quem não se lembra do “foge, foge, mulher maravilha”? Sucesso no carnaval de 2011, a banda Leva Nóiz conquistou o público brasileiro já no começo do verão com a música “Liga da Justiça” e emplacou o hit até o carnaval.

Depois do sucesso repentino, a banda não conseguiu emplacar nenhuma música de grande sucesso, mas segue fazendo shows e embalando o carnaval baiano.

2012: Ai se eu te Pego

Quando “Ai se eu te Pego” caiu na boca do povo em 2012, Michel Teló já trazia na bagagem muitos anos de carreira profissional.

Desde os anos 90, o cantor já era sucesso no seu estado de origem, o Mato Grosso do Sul. Mas foi com “Ai se eu te pego” que ele consolidou sua projeção nacional e, mais tarde, internacional.

O sucesso foi tamanho que Teló emplacou outros álbuns musicais e conquistou mais indicações ao Grammy Latino. Depois de “Ai se eu te pego”, nenhuma outra música de Teló entrou para a lista de principais hits do carnaval.

Hoje, o cantor se prepara para gravar um novo álbum em março, que deve contar com a participação de artistas que hoje são sucessos do mundo sertanejo, como Marília Mendonça, Jorge e Mateus e Maiara & Maraisa.

2013: Passinho do Volante

“Ah le lek lek lek lek lek”. A letra que você consegue memorizar com facilidade já deve ter grudado na sua cabeça algumas vezes. Não é à toa que o grupo MC Federado e os Leleks explodiram nas rádios brasileiras em 2013 e se tornaram os protagonistas do carnaval daquele ano.

E tudo começou depois que o jogador Neymar apareceu dançando o hit durante a comemoração de um gol pelo Santos Futebol Clube.

Mas desentendimentos marcaram o fim precoce da formação original do grupo. Com brigas judiciais, o grupo MC Federado e os Leleks se desmembrou e deu origem a uma segunda banda, chamada Os Leleks.

Estes foram proibidos de tocar o hit do carnaval de 2013 pela Justiça. Depois da confusão, nenhuma das duas bandas conseguiu emplacar uma música de sucesso.

2014: Lepo Lepo

Em 2014 foi a vez da banda de pagode baiano Psirico protagonizar mais uma vez a música do carnaval brasileiro. Fundado na década de 2000, o grupo já tinha uma carreira consolidada em Salvador quando lançou a música “Lepo Lepo”.

Com coreografia que conquista qualquer folião, a música foi reproduzida por diversos outros cantores durante as festas. O sucesso foi tamanho que o hit rendeu ao vocalista Márcio Victor o título de artista com maior tempo de exibição na televisão no carnaval da Bahia em 2014.

Consolidada como uma das principais bandas da Bahia, o Psirico lançou no ano passado seu CD e DVD em comemoração aos 15 anos de existência do grupo.

2015: Gordinho Gostoso

A popularidade da música “Gordinho Gostoso” tornou-se um marco na carreira musical de Neto LX. O cantor ganhou visibilidade nacional após o carnaval de 2015 e até hoje surfa na onda da popularidade da música, que já mostrou que segue na boca do povo.

Apesar de não conseguir emplacar mais nenhum hit nacionalmente, Neto LX segue com sua agenda de shows e lançando singles no clássico estilo “Arrocha”.

2016: Paredão Metralhadora

A Banda Vingadora certamente é um clássico exemplo de sucesso relâmpago na música baiana. Fundado em 2014, em dois anos o grupo musical saiu dos pequenos shows no interior da Bahia para subir no trio elétrico e emplacar a grande obra musical da folia em 2016: o “Paredão Metralhadora”.

Era praticamente impossível frequentar qualquer bloco ou evento no carnaval sem ver um grupo de pessoas dançando a coreografia que virou sucesso em todo o país.

A banda aproveitou o momento repentino da fama para alavancar sua carreira, e em 2017 já apareceu como uma das grandes atrações do carnaval de Salvador.