Demi Lovato vai oferecer sessões de terapia para fãs

São Paulo – A cantora Demi Lovato costuma falar abertamente e com frequência em entrevistas sobre sua luta diária para manter sua saúde mental e a sobriedade. Agora, Demi quer ajudar seus fãs a superarem seus problemas e vai oferecer sessões de terapia grátis para todos que comprarem ingressos da sua próxima turnê.

“Serão basicamente sessões de terapia antes dos shows onde vamos trazer palestrantes motivacionais de todo os Estados Unidos para falar com os fãs que quiserem ajuda”, disse a cantora no programa Good Morning America da última quarta-feira, 24. Ela fez algo parecido quando saiu em turnê com Nick Jonas em 2016, mas desta vez será um projeto mais elaborado.

“Quero expandir o que fizemos na última turnê porque foi uma experiência incrível”, continuou. “Eu encontrei fãs que vão até hoje no Cast (Centro de ajuda Psicológica que a cantora fundou) porque conheceram a iniciativa na turnê e perceberam que precisavam de ajuda. Isso mudou vidas e quero poder fazer isso novamente”, falou Demi.

A cantora também comentou que, ao se abrir e falar dos próprios problemas, pode ajudar fãs que estão precisando de apoio psicológico. “O meu objetivo de vida é inspirar outras pessoas, acho que é importante usar a plataforma que eu tenho para outras coisas além de cantar, usá-la para contar histórias que vão incentivar pessoas a procurar ajuda ou se conhecer melhor. Não importa o que seja, só quero que meus fãs saibam que eles não estão sozinhos porque estou aqui para ajudar”, finalizou.