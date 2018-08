Demi Lovato irá para clínica de reabilitação quanto sair do hospital

Los Angeles – A cantora Demi Lovato, internada em 24 de julho por causa de uma overdose, irá para uma clínica de reabilitação depois que tiver alta do hospital, informou a imprensa americana nesta sexta-feira.

A artista, que ainda está internada no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, na Califórnia, aceitou fazer o tratamento depois de algumas conversas com a família, de acordo com o site TMZ, que cita fontes com conhecimento direto da situação. O local onde a cantora fará o trabalho para atenuar a dependência do álcool e das drogas não foi revelado.

“Demi está bem o suficiente para sair do hospital neste fim de semana. Ela concordou em reabilitar e irá diretamente para uma clínica. É escolha dela ir para a reabilitação. Não é forçado”, disse uma fonte à revista “People”.

Segundo essa fonte, a artistas, de 25 anos, “entende a gravidade de sua overdose” e admite que o processo de recuperação está sendo complicado.

“Ela quer ficar sóbria. Ela quer ajuda. Ela entende que será preciso muito trabalho e compromisso para se manter saudável, mas é isso o que ela quer”, declarou a fonte.