Deixe sua sala de jantar incrível usando buffets

Incrível como existem peças de mobiliário que são só decorativas ou puramente funcionais, e outras que são tão especiais que acabam sendo chamadas de coringas. Na decoração de interiores, há várias peças que se encaixam bem nesse conceito. São algumas delas as poltronas, cômodas, banquinhos, nichos e buffets.

O que é um buffet

Buffet é um tipo de móvel bastante utilizado em design de interiores residenciais. Trata-se de um modelo de balcão idealizado para ser utilizado, sobretudo, em salas de jantar ou áreas afins, como cozinhas e varandas gourmets.

Todos os modelos possuem diferentes subdivisões internas. Alguns apresentam portas e outros portas mais gavetas. E tem até aqueles com um garrafeiro embutido.

Qual o propósito dos buffets

O propósito dos buffets é servir de apoio para a mesa de jantar. Se a pessoa receber muitos amigos em casa, pode ficar difícil acomodar todos à mesa e ainda colocar sobre o móvel os pratos de comida.

Daí a opção é ajeitar parte das coisas sobre o buffet. No mesmo nível pode ser até oferecido um mini home bar. Em sua casa, fica por sua escolha!

Dentro do buffet, geralmente, deixam-se guardados alguns utensílios auxiliares. São exemplos pratos rasos, pratos de sopa, travessas, bandejas, talheres e mais. Sobra, portanto, para a cristaleira – se houver uma no ambiente – os copos, taças, jarras, xícaras e pires.

Então, quando faltar algo sobre a mesa é só esticar o braço que tudo estará bem perto, à sua disposição.

Modelos de buffets à venda nas lojas

Existem vários modelos diferentes de buffet à venda nas lojas. Vale a pena pesquisar, pois há uma opção mais linda do que a outra. A maioria é feita em MDF, com traços modernos e cores neutras.

Mas existem também as peças que são feitas em madeira de demolição, com uma cara mais rústica. Os com cobertura em laca, com tamponamento colorido ou em espelho. Optar por um ou outro vai do seu gosto.

Como escolher um modelo de buffet

Nem todo modelo de buffet visto no mercado pode se encaixar com a decoração de sua casa – ou com o seu bolso.

Depois de saber tudo que há disponível por aí, pense se é melhor comprar algo pronto. Ou se seria mais vantajoso mandar fazer um móvel sob medida, que vá se adequar melhor com as medidas da área onde você pretende colocar o buffet.

Reflita também sobre o estilo de decoração de sua casa, pois o buffet escolhido também precisará se adequar a isso. Lembre-se que esta trata-se de uma peça complementar.

Ou seja, que não deve se sobressair no cenário – apenas enriquecê-lo. A materialidade, cor, formato e proporções do precisarão estar de acordo com o conjunto no qual será inserido.

Observe as imagens que foram apresentadas neste texto. Perceba como todos os balcões buffets que foram utilizados nestas propostas valorizam as decorações.

Eles são funcionais, obviamente. Mas, parece que, enquanto não são usados como apoio à mesa de jantar, ainda fazem sentido no espaço. Isso é porque eles preenchem de cor e movimento certa área que ficaria, provavelmente, vazia nestes ambientes.

Onde posicionar um buffet na sala de jantar

Se o buffet é considerado um móvel auxiliar, de apoio às refeições, obviamente não poderá ficar muito distante da mesa de jantar.

Geralmente, ele é colocado em uma parede livre de maior dimensão no cômodo.

E na parede atrás, estando de fundo do móvel, é aplicado um revestimento – como pedra, papel de parede e espelho – ou pendurado um quadro. E tudo isso é melhor destacado por pontos focais de iluminação.

Mais opções de uso para balcões buffets dentro de casa

Agora, engana-se quem pensa que os buffets só podem ser utilizados em decorações de salas de jantar.

Na verdade, em algumas propostas, eles são vistos em outros ambientes, ganhando novas funções.

Um móvel assim pode substituir um balcão comum na cozinha, um aparador no hall de entrada e até mesmo um rack de TV na sala de estar. Pense nisso.

Estas dicas de uso de buffet na decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.