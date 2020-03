Deezer dá três meses grátis para novos assinantes durante quarentena

Até 30 de abril, período no qual deverá perdurar a quarentena no Brasil diante da pandemia do coronavírus, a plataforma de música por streaming Deezer resolveu dar um agrado em busca de novos assinantes.

Quem assinar o Deezer no período terá grátis os três primeiros meses de uso, em qualquer plano — Premium, Family, Student ou Hi-Fi. A assinatura dá acesso a 56 milhões de músicas e milhares de podcasts e estações de rádio.

A marca também lançou um canal especial para os tempos de quarentena, “Vida em Casa”. O canal traz canções e podcasts para animar, informar a acalmar o usuário — três coisas essenciais no período de isolamento social, uma novidade para a grande maioria. Também há playlists como “Como é bom estar em casa”, “Home Office” e “EDM para malhar”.

Para as crianças, há playlists como “Para animar as crianças” e “Mundo Disney”, destinados às famílias com filhos.