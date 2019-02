Declaração de amor de famosos ira polícia florestal dos EUA

São Paulo – Uma declaração de amor feita pela cantora e atriz americana Vanessa Hudgens e seu namorado, Austin Butler, virou caso de polícia nos Estados Unidos.

Durante um passeio pelas montanhas vermelhas de Sedona, no deserto do Arizona, o casal postou no Instagram uma foto que enfureceu o serviço florestal americano: a imagem mostra uma rocha riscada com o desenho de uma coração e seus nomes dentro.

Autoridades locais disseram à Associated Press que vão realizar uma investigação sobre o caso, que classificaram como “vandalismo”. Eles ainda procuram o local exato do ocorrido.

Reprodução / Instagram

Com a repercussão nas redes sociais, a cantora teria retirado o post do ar, segundo relata o jornal DailyMail Online.

A legislação americana proíbe qualquer um de “danificar superfícies naturais ou propriedade dos Estados Unidos”, com pena máxima de US$ 5 mil em multa ou até 6 meses atrás das grades.

É improvável que os dois famosos sofram esta última pena, mas uma multa, certamente, não está descartada.