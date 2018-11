Décadas de Estilo: anos 60

Poucos momentos na história foram tão intensos e tão contraditórios quanto a década de 60. Foi o tempo das inovações tecnológicas, da transmissão de TV via satélite e da conquista do espaço, e também do forescimento da contracultura, do movimento hippie, da espiritualidade oriental incorporada aos ideias do Ocidente. Enquanto uma geração de homens aproveitava os anos de prosperidade do pós-guerra para correr atrás do sonho americano e prosperar, a juventude ganhava identidade própria e voz nas ruas. A liberdade era o que eles buscavam – e quer maior símbolo de liberdade do que sair de carro por uma estrada sem rumo? Esse foi o momento dos garagistas, que à custa de muito suor e muita graxa reformavam os bólidos em casa mesmo, da era romântica da Fórmula 1, da consagração dos circuitos clássicos de Le Mans, de Mônaco, de Indianápolis.

Na imagem, um corredor se prepara para entrar em seu Porsche 911 T durante as 24 Horas de Le Mans, em 1968 Na imagem, um corredor se prepara para entrar em seu Porsche 911 T durante as 24 Horas de Le Mans, em 1968

Toda a efervescência dos anos 60 está retratada na segunda parte do projeto Décadas de Estilo. Durante sete edições publicaremos um ensaio com um Porsche original e a releitura de um TAG Heuer da década correspondente, com peças da grife Polo Ralph Lauren. As fotos foram feitas no Hotel Fasano Boa Vista, no interior de São Paulo. Desta vez, o carro escolhido foi um 911 Targa, conversível como pede o anseio por independência, e um… Monaco Calibre 11, claro. Boa viagem:

–

Porsche 911 Targa

A confguração Targa chegou em 1967, quando o 911, vindo ao mundo em 1963, já era um astro planetário. Sinônimo de estilo nos dias de hoje, o modelo é fruto de uma medida que não tinha nada a ver com glamour, mas com a segurança de quem viajava ali todo sorridente na versão conversível. O 911 foi redesenhando de maneira a encaixar uma barra no lugar da coluna B (central) sem comprometer as suas linhas de sedução. Assim, ao mesmo tempo em que se aumentou a rigidez da estrutura, garantiu-se maior proteção aos ocupantes em caso de capotagem. E o que era um desafio para concepção se tornou um elemento de charme e diferenciação. Hoje em dia pode-se pilotar com os cabelos ao vento sem precisar tensionar o pescoço por estresse, sentindo-se plenamente protegido…

–

TAG Heuer Monaco

Um relógio vencedor já nasce quebrando recordes. Lançado em 1969, o Monaco foi o primeiro relógio resistente à água com caixa quadrada e o primeiro cronógrafo automático. O modelo, uma homenagem ao Grande Prêmio de Mônaco, ganhou a imortalidade ao ser usado por Steve McQueen no flme As 24 Horas de Le Mans. Décadas depois, um comercial da TAG Heuer criado por computação gráfca mostrava McQueen duelando nas pistas com Lewis Hamilton. McQueen perde para o piloto inglês e, como recompensa, quer presenteá-lo com seu Monaco original. Hamilton, elegantemente, recusa a oferta, apontando para a releitura do relógio em seu pulso. “Agora ele vive no futuro”, afirma.