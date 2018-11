Décadas de Estilo: anos 50

Tempo e velocidade. Precisão e potência. É fácil entender a relação entre carros e relógios. No caso de determinadas marcas, o encaixe é automático. É o que acontece entre Porsche e TAG Heuer. Cabe lembrar que a Porsche fabricou motores por encomenda do grupo TAG para a McLaren entre 1983 e 1987. A parceria levou a escuderia de Fórmula 1 a conquistar três títulos de pilotos (1984, 1985 e 1986) e dois de construtores (1984 e 1985).

A Heuer fabrica alta relojoaria desde 1860 e se especializou em marcadores de corrida. Em 1985, foi adquirida pela TAG, fabricante de componentes como turbocompressores para carros de competição, e hoje pertence ao grupo LVMH. Já a Porsche… bem, a montadora de Stuttgart, de 1931, tornouse talvez o maior ícone de esportividade ao volante, graças à aura alcançada por máquinas como o 550 Spyder e o clássico dos clássicos, o 911.

Para celebrar essas duas marcas míticas, apresentamos a você, a partir deste mês, o projeto Décadas de Estilo. Durante sete edições publicaremos um ensaio com um Porsche original e a releitura de um TAG Heuer da década correspondente, com peças Polo Ralph Lauren. Começamos pelos anos 50, marcados pela esperança, prosperidade e liberdade de costumes em contraponto ao conservadorismo do pós-guerra.

O ator James Dean em seu Porsche 356 Speedster

Afivele o cinto, zere o cronógrafo. A jornada está só começando:

Porsche 356

Uma autêntica lenda. Embora o 911 tenha alçado o nome Porsche aos quatro cantos do planeta – com todos os méritos, registre-se –, foi o 356 quem desbravou essa estrada tão bem percorrida pelos seus sucessores. Produzido de 1948 a 1965, o 356 é considerado o primeiro carro da marca esportiva alemã, derivado do Fusca pós-guerra, saído das pranchetas do não menos lendário Ferdinand “Ferry” Porsche. A rigor, o sonho de Ferry de criar seu próprio esportivo começou a se tornar realidade no verão de 1947, sob o número 356.49.001. O desenho dimensional mostrava um roadster com motor central e estrutura tubular, conceito retirado dos carros de corrida. Os componentes mecânicos vieram em grande parte da Volkswagen, mas foram adaptados. Em 8 de junho de 1948, o protótipo 356-001 saiu da linha de produção, data oficial do nascimento da marca Porsche. Os números de desempenho logo chamaram atenção dos entusiastas de esportivos: o motor boxer de quatro cilindros foi atualizado de 24,5 cv para 35 cv, acomodados em um carro que pesava 585 quilos. Para a época, era um motor dos mais potentes, com estrondosa capacidade para atingir altos giros. Pelo seu valor histórico e, reconheçamos, pela sua beleza, está entre os mais cultuados da Porsche. É um valioso item de colecionador. Vida longa ao 356!

TAG Heuer Autavia

O nome é uma contração das palavras automóvel e aviação. Mas a ligação maior da marca sempre foi mesmo com o automobilismo – além dos fabricantes de cigarro, Jack Heuer, da família fundadora, foi o primeiro patrocinador da Fórmula 1. Pilotos como Jo Siffert, Mario Andretti, Derek Bell, Gilles Villeneuve, Graham Hill, Ermeson Fittipaldi e até mesmo Steve McQueen já usaram a peça no pulso. O relançamento desse cronógrafo vintage, que havia deixado de ser produzido nos anos 80, aconteceu por voto popular. Em 2016, mais de 50 mil fãs escolheram pela internet qual Autavia eles gostariam de ver reeditado, entre 16 modelos. Venceu o Mark 3, também conhecido como Rindt, usado pelo mítico piloto de Fórmula 1 Jochen Rindt. Um relógio que remete aos tempos românticos das corridas, com cheiro de querosene.