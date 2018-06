De virada, Tunísia bate Panamá e volta a vencer em uma Copa após 40 anos

Saransk – Depois de 40 anos, a Tunísia voltou a vencer em uma Copa do Mundo, ao bater o Panamá por 2 a 1, de virada nesta quinta-feira, no jogo que marcou a despedida das duas equipes do torneio.

O Panamá abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo da Mordovia Arena com um gol contra. Depois de um bate e rebate no ataque, a sobra ficou com o meia José Rodríguez, que chutou de fora da área, mas a bola desviou em Meriah e enganou o goleiro Mathlouthi.

Após o intervalo, os tunisianos voltaram para o segundo tempo pressionando e conseguiram empatar aos 5, quando Khazri tocou para Ben Youssef, que estava livre na pequena área e concluiu para o fundo da rede. Depois de muito insistir, a Tunísia chegou à virada aos 20 da etapa final, com Khazri.

Esta foi a quinta participação da Tunísia em Copas. A seleção norte-africana só tinha vencido um jogo em uma Copa – em 1978, na Argentina, por 3 a 1 sobre o México. Na França, em 1998, na Coreia do Sul e no Japão, em 2002, e na Alemanha, em 2006, o melhor que conseguiu foi um empate em cada edição.

Com o resultado, a Tunísia terminou a fase de grupos no terceiro lugar do grupo G, com três pontos, e o Panamá ficou na lanterna, sem pontuar. A Bélgica, com nove, e a Inglaterra, com seis, já tinham conquistado vaga nas oitavas e terminaram a primeira fase na liderança e na segunda colocação, respectivamente.