De virada, Bélgica elimina Japão e pegará o Brasil nas quartas

Rostov-no-Don – A seleção belga, conhecida pelo apelido de Diabos Vermelhos, foi ao inferno, mas subiu aos céus nesta segunda-feira, conseguindo virada histórica sobre o Japão na Arena Rostov, em duelo que terminou 3 a 2 e valeu classificação para enfrentar o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo.

Na primeira metadde do jogo, o sempre exaltado bom futebol da balada “ótima geração” da Bélgica não apareceu, enquanto os Samurais Azuis exerceram forte marcação pressão e ainda conseguiram levar perigo ao gol de Thibaut Courtois, que quase foi para o intervalo com um frango na conta, após falha nos instantes finais.

No segundo tempo, os japoneses abriram o placar aos 3, com o meia-atacante Genki Haraguchi, e ampliaram aos 7, em linda finalização do meia Takashi Inui. Pouco depois, aos 24, o zagueiro Jan Vertonghen descontou, e, aos 28, o meia Marouane Fellaini, que havia acabado de sair do banco, igualou.

Já aos 49, em contra-ataque fulminante, iniciado com saída com as mãos de Courtois, após escanteio, os belgas conseguiram a vitória e a vaga nas quartas de final, ao selar a virada heróica com gol do meia Nacer Chadli.

Os Diabos Vermelhos, depois da vitória de hoje, enfrentarão nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), a seleção brasileira, que mais cedo derrotou o México por 2 a 0.