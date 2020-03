De How I Met Your Mother a Elite: o que chega aos streamings em março

São Paulo – O terceiro mês do ano garante diversas estreias para duas das principais plataformas de streaming no Brasil. Entre as novidades, está a série norte-americana “How I Met Your Mother”, que chega ao Amazon Prime Video 3 anos após ter sido retirada da Netflix. Já para essa plataforma, a principal estreia do mês é a terceira temporada de “Elite”, série espanhola que tem como trama central um assassinato que ocorreu na escola particular Las Encinas – e acabou mudando a vida dos estudantes.

Além das séries, filmes como “Lady Bird: A Hora de Voar” e “Prenda-me se For Capaz” também entrarão para o catálogo dos serviços de streaming em março; o primeiro irá para o Prime Video e o segundo para a Netflix. Conteúdo nacional também não faltará, já que o longa “Como Nossos Pais”, de 2017, estará disponível na Netflix logo na primeira semana de março.

E tem reality show também: no serviço da Amazon, o programa “Soltos Em Floripa” é similar ao popular “De Férias com o Ex Brasil”, da MTV, e reunirá oito participantes, por oito episódios, em uma casa perto de uma praia da cidade de Florianópolis.

Já a Netflix terá a versão brasileira do reality “The Circle”, que já teve uma temporada nos Estados Unidos. O programa gira em torno de 9 pessoas que disputam um prêmio de 300 mil reais, mas com uma condição: eles não podem se ver. A comunicação é inteiramente feita por um sistema inteligente na televisão, e cada participante fica isolado em seu próprio apartamento.

Confira, abaixo, a lista e a data de estreia dos conteúdos de ambas as plataformas:

Netflix

Título Data de estreia Prenda-me se For Capaz 01/03 DC Super Hero Girls 01/03 A Viagem de Chihiro 01/03 Princesa Mononoke 01/03 O Conto da Princesa Kaguya 01/03 O Mundo dos Pequeninos 01/03 Como Nossos Pais 02/03 O Pequeno Poderoso Bheem: O Festival das Cores 05/03 Troco em Dobro 06/03 Ugly Delicious 06/03 Sitara: Sonhando com as Estrelas 08/03 Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão 10/03 On My Block (3ª temporada) 11/03 The Circle: Brasil (1ª temporada) 11/03 Na Rota do Dinheiro Sujo (2ª temporada) 11/03 Elite (3ª temporada) 13/03 O Assassino de Valhalla (1ª temporada) 13/03 Lost Girls – Os Crimes de Long Island 13/03 O Chefinho – De Volta aos Negócios (3ª temporada) 16/03 Shaun, o Carneiro – Aventuras na Fazenda 17/03 Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 2 20/03 O Poço 20/03 Jogos Vorazes: Em Chamas 20/03 Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 20/03 Carta ao Rei (1ª temporada) 20/03 A Vida e a História de Madam C.J. Walker (minissérie) 20/03 Brooklyn Nine-Nine (6ª temporada) 22/03 A Máfia dos Tigres (minissérie) 20/03 Fangio – O Rei das Pistas 20/03 Crip Camp: Revolução pela Inclusão 25/03 Ozark (3ª temporada) 27/03

Amazon Prime Video