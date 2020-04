De Häagen-Dazs à pipoca de cinema: deliverys que você não pensou em pedir

Ir a bons restaurantes é um dos programas preferidos de muita gente, mas com pandemia do novo coronavírus o jeito é ou se reinventar na cozinha ou pedir um delivery. E as opções são mais diversas do que se imagina.

Com a crise da covid-19, as empresas buscaram novos modos de vender seu produto e um deles foi adotar as entregas. A lista inclui alimentos que você não imaginava que dá para pedir pelo telefone.

Pipoca de cinema

Você já consegue pedir a tradicional pipoca de cinema para comer em casa. A startup Cinerama entrega o produto pronto e em diferentes sabores, tamanhos e com acompanhamentos. O menu incluiu também opções de “finger foods” e refrescos. Outras especialidades da marca que se propõe a levar o cinema para dentro de caso são a batata canoa com cheddar e bacon, a croqueta de Jamón Serrano e a sobremesa Banoffe. O cardápio também inclui combos para crianças. O serviço tem parceria de entrega com o Rappi. Durante a pandemia, o aplicativo criou uma modalidade de delivery sem contato, em que a comida é deixada na porta ou na portaria dos clientes.

Häagen-Dazs

Para adoçar a quarentena, a marca Häagen-Dazs está disponível no delivery pelos aplicativos do Ifood e Rappi. Ao todo são 11 sabores de sorvetes, em potes de 473ml, os minicups de 100ml e a última novidade da marca, os picolés. Os preços dos itens variam entre R$ 12,99 a R$ 39,99.

Drink

Fazer drinques em casa é a solução para quem está com saudades do bares durante a quarentena. A Easy Drinks entrega preparados de frutas frescas para facilitar o preparo dos drinques. A marca oferece cinco sabores: frutas vermelhas, morango, frutas tropicais, abacaxi e maracujá. Cada sachê custa R$ 6,50. Há também a caixa moscow mule com seis sachês de limão e gengibre (R$ 34), e duas espumas nos sabores gengibre e cajá (R$ 39). Os produtos estão disponíveis no e-commerce da marca, no aplicativo do Rappi e em alguns e-commerces de grandes redes.

Iogurte

Iogurte é algo que você está acostumado a comprar no mercado, mas em tempos de pandemia, a marca Activia está vendendo um pote de iogurte natural que pode ser usado no preparado de diversas receitas, doces e salgadas, além de poder ser consumido puro. A embalagem de 380g está disponível no aplicativo Rappi, pelo preço médio de R$ 7,99.