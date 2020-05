De “estufa” a parede de plástico: como restaurantes reabrem após covid-19

Com o isolamento social causado pela covid-19, os restaurantes fecharam as portas em todo o mundo. Agora, após o pico da pandemia, alguns países já permitiram a reabertura do comércio.

Mas após um longo período de quarentena e com receio do ressurgimento de um novo surto do coronavírus, os locais estão adotando as medidas mais criativas e inusitadas para manter a distância e a segurança entre as pessoas.

Confira abaixo algumas soluções encontradas por restaurantes ao redor do mundo para reabrir após uma pandemia.

Alemanha: o chef Carmelo la Ciura e a garçonete Dorina Zettler servem os hóspedes no restaurante Tuscolo, que reabriu hoje, após semanas de fechamento

Restaurante em Amsterdã está testando colocar os clientes em "estufas" por causa da covid-19

Suécia: casal abriu restaurante com uma única mesa, onde não há garçons e a comida é levada em uma cesta da janela do restaurante por meio de um sistema de polias

Holanda: o McDonald's fez marcas no chão com distância mínima nas quais as pessoas devem esperar para ser atendidas

Japão: garçonetes usam máscaras protetoras, escudos e luvas para evitar infecções após o surto do coronavírus

República Tcheca: o governo permitiu que restaurantes voltem a atender ao ar livre

Tailândia: os restaurantes estão montando barreiras plásticas para manter uma segurança entre os clientes

Ásia: em outro restaurante, as pessoas comem entre placas colocadas nas mesas para manter uma barreira física entre os clientes