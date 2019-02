De cabelo curto e escuro, Madonna dá pistas de disco com Lisboa de fundo

Lisboa – Madonna publicou um vídeo sugerindo o que está por vir no seu próximo disco de estúdio, cujo lançamento está previsto para este ano e no qual serão protagonistas a música e a estética de Lisboa, onde ela está morando desde 2017.

No vídeo publicado no Instagram, a diva do pop aparece de cabelo curto e preto, em ambientes da cena underground da capital portuguesa. Cercada de músicos com violões, ela diz “Express Yourself, Don’t Repress Yourself” (Expresse-se, não se reprima), um trocadilho que remete a um de seus maiores sucessos, “Express Yourself”, de 1989.

Na legenda ela diz ainda estar muito empolgada por compartilhar a magia de Lisboa. A publicação já ultrapassou as 300 mil visualizações e 3 mil comentários.

Este será o primeiro trabalho da cantora desde que se mudou para Portugal, para acompanhar o filho David Banda, que joga categoria de base do Benfica. O disco anterior, “Rebel Heart”, chegou às lojas em 2015.

Do conteúdo do álbum pouco se sabe ainda. Madonna apenas revelou nos últimos meses a amizade com alguns fadistas e outros músicos portugueses, que provavelmente estarão no próximo trabalho.