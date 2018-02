De boicote a troca de premiação, relembre os 90 anos de Oscar

Los Angeles – O Oscar, a maior premiação da indústria do cinema, comemora seu 90º aniversário no domingo. Desde 1929, o evento cheio de galmour atrai os olhares e cativa a imaginação de telespectadores do mundo todo.

A seguir, alguns destaques dos últimos 90 anos.

1929 – A primeira cerimônia do Oscar é realizada em 16 de maio no Hotel Roosevelt de Hollywood e apresentada pelo ator Douglas Fairbanks Sr. Foi a única ocasião em que um filme da era do cinema mudo ganhou como melhor filme, no caso “Asas”, romance transcorrido durante a Primeira Guerra Mundial.

1939 – A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood começa a usar oficialmente o apelido “Oscar” para seus prêmios. Embora não confirmada, a versão popular sobre a origem do nome afirma que Margaret Herrick, bibliotecária da academia, disse que a estatueta se parecia com seu tio Oscar.

1940 – Hattie McDaniel se torna a primeira atriz negra a receber um Oscar de atuação, recebendo o prêmio de atriz coadjuvante por “… E o Vento Levou”. Ela é obrigada a se sentar a uma mesa segregada na cerimônia. Outros 51 anos se passariam até outra negra receber um Oscar de atuação, quando Whoopi Goldberg foi premiada por “Ghost”.

1953 – O Oscar é televisionado pela primeira vez. O apresentador Bob Hope marca a ocasião dizendo: “Não é empolgante saber que muitos destes astros glamorosos estarão em seus lares hoje à noite? Em toda a América donas de casa estão se virando para seus maridos e dizendo ‘vista a camisa, Joan Crawford está chegando'”.

1963 – Sidney Poitier se torna o primeiro negro a receber um Oscar de atuação por “Uma Voz nas Sombras”.

1968 – A cerimônia do Oscar é adiada em dois dias por causa do assassinato de Martin Luther King Jr. em 4 de abril.

1969 – O Oscar tem o único empate de sua história na categoria de melhor atriz: Katharine Hepburn por “O Leão no Inverno” e Barbra Streisand por “Funny Girl – Uma Garota Genial.” Hepburn não comparece à ocasião.

1973 – Marlon Brando conquista o troféu de melhor ator por sua atuação como Vito Corleone em “O Poderoso Chefão”, mas boicota a cerimônia para protestar contra a maneira como os indígenas norte-americanos são retratados no cinema e na televisão. Sacheen Littlefeather, ativista indígena, sobe no palco usando uma vestimenta apache tradicional no lugar de Brando e recusa a estatueta.

2002 – Halle Berry se torna a primeira e ainda a única negra a receber o Oscar de melhor atriz, dedicando-o a “toda mulher de cor sem nome e sem rosto que agora tem uma chance porque esta porta foi aberta hoje à noite”.

2003 – “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” é o título mais premiado do Oscar, vencendo em todas as categorias nas quais foi indicado, e se torna o terceiro filme a conquistar 11 prêmios, empatando com “Titanic” (1997) e “Ben-Hur” (1959).

No mesmo ano, Roman Polanski conquista o Oscar de melhor diretor por seu drama do Holocausto “O Pianista”, mas não pode viajar a Los Angeles por ser procurado nos Estados Unidos para cumprir pena pelo estupro de uma menor de idade em 1977. A plateia responde aplaudindo de pé.

2009 – Kathryn Bigelow se torna a primeira mulher a receber um Oscar de melhor diretora por “Guerra ao Terrror”.

2013 – Jennifer Lawrence tropeça e cai ao caminhar para receber o prêmio de melhor atriz por “O Lado Bom da Vida”. Ela é aplaudida de pé, o que a leva a brincar dizendo “vocês todos só estão de pé porque eu caí, e isso foi constrangedor”.

2016 – Pelo segundo ano seguido, todos os 20 indicados a atuação do Oscar são brancos, provocando críticas e a campanha online #OscarsTãoBrancos. Em reação, a academia anuncia planos para aumentar o número de mulheres e membros de minorias entre seus membros.

2017 – “Moonlight” se torna o primeiro filme com um elenco exclusivamente negro a vencer como melhor filme, mas inicialmente um erro nos bastidores leva à entrega do prêmio para o musical “La La Land – Cantando Estações”.