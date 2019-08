De ação a humor, uma série para cada tipo de pai

Do premiado diretor David Fincher, a série Mindhunter ganhará novos episódios na próxima sexta-feira, 16. Com outros títulos, como a inglesa Chernobyl – indicada para o Emmy em 19 categorias – e a popular Stranger Things, a produção integra uma vasta lista de opções para o Dia dos Pais.

Com apenas uma temporada até agora, a série dirigida por David Fincher e veiculada pela Netflix acompanha Holden Ford (Jonathan Groff), agente do FBI pioneiro em investigar a psicologia por trás de assassinatos em série. Baseada na história real de John Douglas, a série é ideal para pais que se interessam pela mente humana.

Chernobyl, por outro lado, pode atrair quem gosta de história. A série da HBO dramatiza o maior acidente nuclear do mundo: a explosão do reator atômico da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1996. A produção é ficcional, mas foi muito elogiada por reconstruir o momento histórico que retrata.

Pais que viveram nos anos 1980 podem aproveitar a nostalgia oferecida por Stranger Things, da Netflix. Na história, um grupo de crianças que passa a maior parte do tempo andando de bicicleta e jogando RPG descobre uma rede de experimentos secretos do governo norte-americano. Além de ser ambientada na década de 1980, a série traz dois grandes nomes da época: Winona Ryder, no papel de Joyce, e David Harbour, que interpreta Hopper.

Os pais aficionados por ação podem apostar na espanhola La Casa de Papel, também da Netflix. Na série, um grupo formado por integrantes com ficha criminal extensa se reúne secretamente numa casa. Sob orientação do genial O Professor, a quadrilha planeja e executa um ambicioso assalto à Casa da Moeda da Espanha.

Para quem gosta de humor, Brooklyn Nine-Nine, da Universal, é uma boa opção. A produção acompanha Jake Peralta, talentoso porém imaturo detetive do 99.º distrito do Brooklyn, e seu grupo bastante heterogêneo de colegas.

Westworld, da HBO, é indicada para quem se interessa por distopias – e tem estômago forte. Na história, robôs criados à imagem e semelhança dos homens são a atração principal de um parque de diversões, até o momento em que tomam consciência. O elenco inclui os premiados Anthony Hopkins e Evan Rachel Wood.