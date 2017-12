Gratidão… Tomei uma fechada por um carro ontem à tarde, quando ia de moto na Av. Ayrton Senna para o trabalho, que resultou num tombo e em 6 fraturas no pé. Lado bom: Estou vivo, bem, contando essa história pra vcs e vou começar o novo ano com o pé direito! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿 Por tudo daí graças…

A post shared by David Junior (@davidjnior) on Dec 16, 2017 at 4:09am PST