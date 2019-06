Dave Mustaine está com câncer e shows do Megadeth são cancelados

São Paulo — Boa parte dos shows da turnê do grupo Megadeth foi cancelada. A notícia foi dada pelo vocalista Dave Mustaine, que usou suas redes sociais para informar que está tratando de um câncer de garganta. Segundo o vocalista, os médicos acreditam que o tratamento tem 90% de chance de dar certo. “Fui diagnosticado com câncer de garganta, é claro que é algo que tem de ser encarado, mas já enfrentei problemas antes. Isso exige que cancelemos a maioria dos shows deste ano”, diz Mustaine em sua conta no Instagram.

Ele fala ainda que a turnê 2019 Megacruise deverá acontecer e a banda deverá participar de algumas apresentações – as novas datas dos shows serão informadas no site da banda (megadeth.com). “O Megadeth vai voltar para a estrada, assim que for possível”, completou Mustaine.