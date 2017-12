Data de casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle é anunciada

Londres- O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, e sua noiva, a americana Meghan Markle, se casarão no dia 19 de maio de 2018, informou nesta sexta-feira o palácio de Kensington, residência oficial do filho do príncipe Charles e Lady Di.

Harry, de 33 anos, e Markle, de 36, celebrarão seu casamento na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, residência de fim de semana da rainha nos arredores de Londres.

O casal, que viverá numa casa campestre que fica no terreno do palácio de Kensington, em Londres, ficaram noivos no mês passado, depois de um namoro de mais de um ano.