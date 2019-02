Daniel Radcliffe responde se será ou não o próximo Wolverine

São Paulo — O ator Daniel Radcliffe, mais conhecido por ter dado vida a Harry Potter nos cinemas, confirmou que será o próximo Wolverine.

Em um vídeo no qual Radcliffe responde as perguntas mais buscadas no Google com o seu nome, o ator respondeu a outras questões, como, por exemplo, qual é seu filme favorito do Harry Potter — a resposta foi Harry Potter e a Ordem da Fênix — e se ele é parente de Elijah Wood, o Frodo do Senhor dos Anéis — não é.

Quando a questão “Daniel Radcliffe é o próximo Wolverine?” surgiu, a resposta veio sem rodeios: “Haverá um filme novo do Wolverine que começa com Hugh Jackman indo tomar um banho quente. Quando ele sai de lá, sou eu. Então sim. Estou feliz em anunciar isso.”

Veja: