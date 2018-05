Daniel Alves sofre lesão em jogo do PSG e vira dúvida para Copa do Mundo

São Paulo – O lateral-direito Daniel Alves, do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, será avaliado dentro de três semanas para saber se terá de passar por cirurgia devido a uma lesão no joelho sofrida na final da Copa da França, informou nesta quarta-feira o clube francês, o que coloca em dúvida a presença do jogador na Copa do Mundo da Rússia.

O jogador, de 35 anos, se machucou no final da vitória do PSG por 2 x 0 sobre o Les Herbiers, da terceira divisão francesa, e foi diagnosticado com uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA).

Embora sua assessoria tenha dito que Daniel Alves está otimista para a disputa do Mundial da Rússia, que começa em 14 de junho, o temor de que ele possa ficar de fora do torneio cresceu quando seu clube disse que é preciso esperar o final do mês antes de saber com certeza a gravidade da lesão.

“Depois de sofrer uma pancada no joelho direito durante a final da Copa da França na última noite, Dani Alves passou por exames que confirmaram uma lesão no LCA”, disse o PSG no Twitter. “O jogador será avaliado nas próximas três semanas antes de determinar se uma cirurgia é necessária.”

O técnico Tite vai anunciar na segunda-feira sua lista de 23 jogadores da seleção brasileira para o Mundial.

O Brasil disputará amistosos contra a Croácia, em 3 de junho, e diante da Áustria, sete dias depois, antes de partir para a Rússia, onde a equipe enfrentará na primeira fase as seleções de Suíça, Costa Rica e Sérvia.