Dani Alves destaca paciência do Brasil para conseguir virada

1. Alcunhas zoom_out_map 1/32 (REUTERS/Kai Pfaffenbach) seleções de futebol que disputarão a Copa do Mundo de 2014. Mas não é só de bichos que vivem as alcunhas dadas pelas torcidas aos times. Entre os termos “carinhosos” usados para designar os países que participam do torneio, há referências a cores, jogos de palavras e cultura e história. A seguir, você confere como cada uma das 32 equipes do Mundial deste ano é chamada por seus torcedores. São Paulo - O que canarinho, leão, elefante e águia têm em comum? Além do fato de serem todos animais, eles representam os apelidos de diferentesdeque disputarão a. Mas não é só de bichos que vivem as alcunhas dadas pelas torcidas aos times. Entre os termos “carinhosos” usados para designar os países que participam do torneio, há referências a cores, jogos de palavras e cultura e história. A seguir, você confere como cada uma das 32 equipes do Mundial deste ano é chamada por seus torcedores.

2. Brasil zoom_out_map 2/32 (Montagem EXAME.com/ Getty Images/ REUTERS/Ueslei Marcelino) Nome oficial: Seleção Brasileira de Futebol Apelido: Canarinho Origem: O nome é uma referência às cores verde e amarela da bandeira nacional, que passaram a ser usadas na camisa da seleção depois de o Brasil perder a Copa de 1950, quando jogou de branco (à esquerda da foto). O apelido foi uma invenção do radialista Geraldo José de Almeida.

3. Uruguai zoom_out_map 3/32 (Divulgação / Puma / Tom Oldham Photography) Nome oficial: Seleção Uruguaia de Futebol Apelidos: Celeste ou Charrua Origem: O apelido mais comum da seleção uruguaia é o termo “celeste”, que faz clara referência à cor do uniforme. Desde 1910, o país usa o azul em campo, em homenagem ao extinto clube FC River Plate, um dos principais do país. Já charrua, o outro nome usado, foi adotado para lembrar os indígenas dessa tribo, que habitavam o território uruguaio e do Rio Grande do Sul, e foram massacrados no século 19.

4. Argentina zoom_out_map 4/32 (Divulgação / Adidas) Nome oficial: Seleção Argentina de Futebol Apelido: Albiceleste Origem: Também em ligado às cores da bandeira e da camisa, o apelido dos “hermanos” é a mistura do branco com o azul-celeste

5. Colômbia zoom_out_map 5/32 (Divulgação / Adidas) Nome oficial: Seleção Colombiana de Futebol Apelido: Los Cafeteros (Os Cafeteiros) Origem: A tradição do café, um dos principais produtos do país, chegou ao campo de futebol e apelidou a seleção.

6. Chile zoom_out_map 6/32 (Divulgação / Puma / Tom Oldham Photography) Nome oficial: Seleção Chilena de Futebol Apelido: La Roja (A Vermelha) Origem: Devido à camisa vermelha, adotada pela seleção, a alcunha foi adotada pela torcida do país

7. Equador zoom_out_map 7/32 (Getty Images) Nome oficial: Seleção Equatoriana de Futebol Apelido: La Tri (A Tricolor) Origem: Amarelo, azul e vermelho são as cores da bandeira do país e foi por isso que sua seleção ganhou o nome La Tri.

8. México zoom_out_map 8/32 (Divulgação / Adidas) Nome oficial: Seleção Mexicana de Futebol Apelido: La Tri (A Tricolor) Origem: A razão para o apelido mexicano é similar à do Equador. Aqui, porém, a referência está no uniforme, que traz as cores verde, branco e vermelho (as mesmas da bandeira).

9. Costa Rica zoom_out_map 9/32 (Getty Images) Nome oficial: Seleção Costarriquenha de Futebol Apelido: Los Ticos (Os Ticos) Origem: Como o termo “tico” costuma ser adotado coloquialmente para chamar os cidadãos costarriquenhos, nada mais justo do que chamar dessa maneira a seleção do país.

10. Honduras zoom_out_map 10/32 (Getty Images) Nome oficial: Seleção Hondurenha de Futebol Apelido: Los Catrachos (Os Catrachos) ou La Bicolor (A Bicolor) Origem: O termo “la bicolor”, sem surpresas, é usado devido às cores azul e branca da bandeira. Já “los catrachos” tem uma razão menos óbvia. A expressão é usada como sinônimo de hondurenho desde o século 19, em homenagem ao herói nacional e ex-presidente Florencio Xatruch, cujo sobrenome foi “adaptado” dando origem à palavra.

11. Estados Unidos zoom_out_map 11/32 (Divulgação / Nike) Nome oficial: Seleção de Futebol dos Estados Unidos Apelido: The Star and Stripes (Time das Estrelas e Listras) ou Yankees Origem: A primeira alcunha é, assim como outros vizinhos da América, uma homenagem à bandeira do país. Já o termo Yankees foi adotado para lembrar os vencedores da Guerra de Secessão (de 1861 a 1865).

12. Japão zoom_out_map 12/32 (Divulgação / Adidas) Nome oficial: Seleção Japonesa de Futebol Apelido: Os Samurais Azuis Origem: Criada pela federação de futebol local, a expressão foi a mais votada pelos japoneses, em uma eleição com 5 opções. No nome, a tradição dos guerreiros do Japão feudal é reverenciada.

13. Austrália zoom_out_map 13/32 (Divulgação / Nike) Nome oficial: Seleção Australiana de Futebol Apelido: Socceroos Origem: O curioso nome da seleção australiana surgiu da mistura das palavras inglesas soccer (futebol) e Kagaroos (cangurus).

14. Irã zoom_out_map 14/32 (Getty Images) Nome oficial: Seleção Iraniana de Futebol Apelido: Team melli (Time do Povo) Origem: A alcunha “Team melli”, na verdade, é a tradução inglesa da expressão em farsi “time do povo”.

15. Coreia do Sul zoom_out_map 15/32 (Divulgação / Nike) Nome oficial: Seleção Sul-coreana de Futebol



Apelido: Os Tigres Asiáticos ou Guerreiros de Taegeuk Origem: Além de trazer uma alusão ao tigre, típico animal da Ásia, o apelido “os tigres asiáticos” tem relação direta com a economia agressiva do grupo de países do continente que despontaram nos anos 80 e 90. Já “guerreiros de Taegeuk” está ligado à filosofia e aos valores do país. O símbolo do Taegeuk é representado no centro da bandeira do país.

16. Nigéria zoom_out_map 16/32 (Getty Images) Nome oficial: Seleção Nigeriana de Futebol Apelido: As Superáguias Origem: O nome vem para mostrar a força do mascote do país, a águia, animal também representado no brasão da associação de futebol nigeriana.

17. Costa do Marfim zoom_out_map 17/32 (Divulgação / Puma / Tom Oldham Photography) Nome oficial: Seleção Marfinense de Futebol Apelido: Os Elefantes Origem: O animal é um símbolo da Costa do Marfim, uma vez que sua economia foi marcada pela extração do marfim das presas dos elefantes.

18. Gana zoom_out_map 18/32 (Divulgação / Puma / Tom Oldham Photography) Nome oficial: Seleção Ganesa de Futebol Apelido: Os Estrelas Negras Origem: O nome alternativo adotado pela torcida de Gana está diretamente relacionado à bandeira do país, que traz uma estrela de cinco pontas preta no centro. O ícone, por sua vez, representa a liberdade da África.

19. Camarões zoom_out_map 19/32 (Divulgação / Puma) Nome oficial: Seleção Camaronesa de Futebol Apelido: Leões Indomáveis Origem: Por ser um animal típico da fauna do país (sem falar de sua representação de força e domínio), o leão é o símbolo da nação africana.

20. Alemanha zoom_out_map 20/32 (Divulgação / Adidas) Nome oficial: Seleção Alemã de Futebol Apelido: Mannschaft (equipe) Origem: Originalidade não parece ser o forte dos alemães, quando se trata de apelido. O outro nome dado à seleção do país é nada mais do que “equipe”.

21. Suíça zoom_out_map 21/32 (Divulgação / Puma / Tom Oldham Photography) Nome oficial: Seleção Suíça de Futebol Apelido: Schweizer Nati, La Nati ou Squadra nazionale Origem: Os três apelidos representados em diferentes línguas (alemão, francês e italiano) representam a mesma coisa: seleção nacional.

22. Bélgica zoom_out_map 22/32 (REUTERS/Francois Lenoir) Nome oficial: Seleção Belga de Futebol Apelido: Diabos Vermelhos Origem: O nome nada amistoso da seleção da Bélgica surgiu depois de vencer uma partida contra a Holanda, em 1906, e continua até hoje.

23. Holanda zoom_out_map 23/32 (Divulgação / Nike) Nome oficial: Seleção Holandesa de Futebol Apelido: Laranja Mecânica Origem: São várias as referências presentes no apelido da seleção da Holanda. A mais óbvia é a cor do uniforme, mas ainda há influência do bem-sucedido e inovador esquema tático do “carrossel”, criado para a Copa do Mundo de 1974. Por fim, há ainda uma homenagem ao filme homônimo de Stanley Kubrick, lançado em 1971.

24. Rússia zoom_out_map 24/32 (Divulgação / Adidas) Nome oficial: Seleção Russa de Futebol Apelido: Soviéticos ou Сборная (equipe) Origem: O nome “soviéticos” remonta ao tempo da Guerra Fria, quando a Rússia ainda era parte da União Soviética, antes da queda do Muro de Berlim. Para quem não aprecia muito esse passado, outro termo usado é “Сборная”, que significa equipe em russo.

25. Bósnia e Herzegovina zoom_out_map 25/32 (Getty Images) Nome oficial: Seleção da Bósnia e Herzegovina de Futebol Apelido: Plavo-žuti ou žuto-plavi Origem: Não importa a ordem. Essas duas versões do apelido da Bósnia e Herzegovina fazem referência às cores da bandeira do país, o amarelo e o azul.

26. Itália zoom_out_map 26/32 (Divulgação / Puma / Tom Oldham Photography) Nome oficial: Seleção Italiana de Futebol Apelido: Azzurra (Azul) Origem: O apelido da seleção da Itália simboliza o azul usado no uniforme do time e, assim como as roupas usadas pelos jogadores, é uma homenagem à dinastia Casa de Savoia, do rei Vítor Emanuel, responsável pela unificação do país, no século 19.

27. Inglaterra zoom_out_map 27/32 (Divulgação / Nike) Nome oficial: Seleção Inglesa de Futebol Apelido: Os Três Leões Origem: Este apelido surgiu devido ao brasão do exército inglês, que tem estampados três leões. Esses mesmos animais também estão presentes no escudo da federação de futebol do país.

28. Espanha zoom_out_map 28/32 (Divulgação / Adidas) Nome oficial: Seleção Espanhola de Futebol Apelido: La Roja (A Vermelha) ou La Fúria (A Fúria) Origem: Enquanto o apelido “La Roja” se refere à cor vermelha da bandeira e do uniforme espanhol, “La Fúria” tem uma razão histórica. Esta alcunha remonta ao episódio do saque de Antuérpia (1576), na Bélgica, durante a Guerra dos 80 anos, em que a Espanha tentava manter seu território unido aos Países Baixos.

29. Croácia zoom_out_map 29/32 (Divulgação / Nike) Nome oficial: Seleção Croata de Futebol Apelido: Vatreni (Ardente) Origem: Os corações ardentes e em chamas e a paixão dos croatas por seu país foram a inspiração para a criação do apelido “ardente” para a seleção.

30. Portugal zoom_out_map 30/32 (Pontus Lundahl/TT News Agency/Reuters) Nome oficial: Seleção Portuguesa de Futebol Apelido: Seleção das Quinas Origem: O apelido de Portugal tem origem na bandeira do país, que, em seu centro, apresenta um centro branco preenchido com cinco escudos azuis (chamados de quinas), que fazem o desenho de uma cruz, representando as chagas de Jesus Cristo e os cinco reis mouros derrotados pelo Afonso I de Portugal, no século 12.